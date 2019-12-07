他救泰國困穴13生　馬斯克罵「戀童癖」躲賠償58億：對人性有信心了

▲特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）躲過賠償。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

泰國13名學生2018年6月受困拷龍穴（ThamLuang），當時英國潛水員昂斯沃思（Vernon Unsworth）提供協助，不料卻被特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）罵「戀童癖」，奮而提告求償。不過美國洛杉磯法院陪審團6日判定，馬斯克罵戀童癖不符合法律認定的誹謗，不需賠償。

綜合外媒報導，為了營救泰國的13名學生，昂斯沃思招募專業洞穴潛水員前往幫忙，馬斯克也提供了特斯拉的工程師及小型潛艇，但並未使用上，因此被昂斯沃思稱為「公關噱頭」。兩人因此爆發口水戰，馬斯克隨後在擁有2200萬粉絲的推特發文，其中一則罵昂斯沃思為「戀童癖」（pedo guy）。

雖然馬斯克之後刪除推文，但昂斯沃思認為自己聲譽受損，「感覺很痛，我感到羞辱、羞愧，被人踐踏」，因此提告求償1.9億美元（約新台幣58億元）。馬斯克則在法庭上道歉，說自己只是覺得昂斯沃思是怪人，但與救援行動無關，且「戀童癖」一詞在他長大的南非很常見。

美國洛杉磯法院陪審團經過4天審理，考量馬斯克魯莽行事，發文前沒考證說法真實性，但未達「真實惡意」的標準，並不符合法律認定的誹謗，所以馬斯克不必負擔賠償責任。對此，馬斯克稱「我對人性的信心恢復了」；昂斯沃思則相當沮喪，「不幸的，事情沒有像我預期的那樣發展，但我尊重陪審團的決定，並為此感謝他們」。

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