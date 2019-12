世界銀行新計畫每年貸款10～15億美元　川普嗆停止：中國很多錢了！

▲川普要求世界銀行停止借款給中國。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)6日呼籲世界銀行(World Bank)停止借錢給中國,「中國有很多錢了,如果沒有,他們會賺錢。停止!」白宮與世界銀行的發言人未能立即回應此事。

《路透社》報導,不顧中國反對,世界銀行5日通過一項計畫,直到2025年6月,每年提供中國10億到15億美元(約台幣300億到456億元)的低利率貸款;這項計畫要求,比較過去5年平均18億美元的金額,要「逐步減少」貸款。川普則提出質疑,中國已有很多財富,「為什麼世界銀行借錢給中國,這可能嗎?」

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!