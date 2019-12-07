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世界銀行新計畫每年貸款10～15億美元　川普嗆停止：中國很多錢了！

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普要求世界銀行停止借款給中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）6日呼籲世界銀行（World Bank）停止借錢給中國，「中國有很多錢了，如果沒有，他們會賺錢。停止！」白宮與世界銀行的發言人未能立即回應此事。

《路透社》報導，不顧中國反對，世界銀行5日通過一項計畫，直到2025年6月，每年提供中國10億到15億美元（約台幣300億到456億元）的低利率貸款；這項計畫要求，比較過去5年平均18億美元的金額，要「逐步減少」貸款。川普則提出質疑，中國已有很多財富，「為什麼世界銀行借錢給中國，這可能嗎？」

在截至6月30日結束的2019財政年度中，世界銀行借給中國13億美元，比起2017財政年度的24億美元，可看出金額減少。然而對於川普政府來說，世界銀行減少貸款給中國的速度還不夠快，美方認為北京太過富裕，不該拿到國際援助。

《紐約時報》報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）5日在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）表示，美方反對世界銀行針對中國貸款展開的新5年計畫，由於中國收入水平增加，他希望世界銀行減少借錢給中方。他還證實，世界銀行主席馬爾帕斯（David Malpass）會致力把降低中國的貸款設為優先任務。

梅努欽說明，美方已對世界銀行的計畫提出反對意見，大家協商把對中國的貸款降到10億美元以下。而隨著美中試圖達成第一階段貿易協議，川普政府的最新舉措可能使得談判破裂。

 
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