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「很荒謬耶！」朱立倫批外交部沒勇氣面對國會議員　要吳釗燮道歉

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▲▼國民黨團到外交部抗議，林奕華、陳玉珍呼吸困難送醫。（圖／國民黨團提供）

▲陳玉珍。（圖／國民黨團提供）

記者黃巈禾／新北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，國民黨立委與議員6日赴外交部抗議，要求說明駐日代表謝長廷是否捲入其中，但立委陳玉珍、林奕華在推擠過程中受傷送醫。對此，前新北市長朱立倫7日痛批，外交部連面對國會議員的勇氣都沒有，外交部長吳釗燮應出面道歉。

朱立倫上午到永和出席立委候選人林德福競選總部成立大會。對黨內立委議員赴外交部抗議一事，朱立倫表示，「我覺得看到這個畫面，我覺得很荒謬耶！」一個民主國主，國會議員要到外交部，至少請到貴賓室坐一下，看是有什麼問題，外交部不是負責溝通、各種協調？怎麼連面對自己國會議員的勇氣都沒有？今天讓國會議員用這樣方式，對民主真的是倒退。

▲▼國民黨團到外交部抗議，林奕華、陳玉珍呼吸困難送醫。（圖／國民黨團提供）

▲林奕華。（圖／國民黨團提供）

朱立倫認為，外交部至少要把門開起來，請這些國會議員到貴賓室坐一下，最多部長室不要借，部長室關起來，相信國會議員也不會去踹部長室的門，怎麼國會議員要去外交部卻不讓他去？

朱立倫還說，如果今天新北市議員要到新北市政府，如果市政府全部用拒馬、用鐵門關起來，那是不可思議的，最多是說希望議員能好好溝通，一樣的國會議員跟外交部好好溝通，「我覺得部長應該要出來誠摯的道歉，好好地跟這些國會議員溝通一下」。

▲▼朱立倫赴永和輔選林德福。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫赴永和輔選林德福。（圖／朱立倫辦公室提供）

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