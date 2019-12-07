2020年第一道元旦曙光追起來！　全台最早在花蓮、平地最早在蘭嶼

▲元旦迎曙光已成為不少民眾迎接新年必做的事。（圖／羅東林管處提供）

記者賴文萱／台北報導

2020年即將到來，不少人已經開始規劃迎接新年第一道曙光行程！根據精算，明年元旦第一道曙光將於清晨6時28分現身在花蓮縣新康山，而平地最早的曙光則將出現在蘭嶼龍頭岩，時間點是清晨6時32分。

明年「迎曙光」時間點出爐，全台最早民用曙光（指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻）將現身於清晨6時3分的花蓮縣新康山，日出時間則為6時28分。

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▲蘭嶼曙光日出。（圖／資料照／吳東峻提供）

平地部分為6時8分在蘭嶼龍頭岩，日出時間6時32分，另外，台灣本島平地最早曙光則在6時11分出現於屏東縣鵝鑾鼻，日出時間是6時35分。

氣象局提醒，實際上日出、日沒時間，會因大氣環境造成不同的折射率，以及觀測者所在位置因地勢較高等因素影響，時刻常會提早或延後，民眾若想拍攝地平日出日沒的場景，請提早10分鐘做準備。

▲迎接2020年第一道曙光，太平山有6處絕佳日出觀賞點。（圖／羅東林管處提供）

另外，羅東林管處日前也公布往年都是民眾迎曙光聖地的宜蘭太平山，6處推薦觀賞日出的絕佳景點，包含太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、翠峰景觀道路（14k）觀日台、翠峰湖環山步道（0.8k）觀湖平台、翠峰湖環山步道3k處、望洋山步道終點（1.2k）觀景台。

►「時間對我們來說完全沒用！」