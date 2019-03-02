跨年夜跳匝道亡！醫院接駁車運將「輕生真相曝光」…女友雨中痛哭

▲張姓司機因性侵官司纏身，於元旦夜畏罪輕生亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

社會中心／綜合報導

在醫院擔任接駁車司機的張男（38歲），在107年12月31日深夜23時45分突然詭異自7層樓高的匝道跳下輕生，當時人在車內的越籍女友阻止不及，只能眼睜睜地看著男友慘死，不住在雨中落淚痛哭；針對這起輕生案，檢方經偵辦後，赫然發現張男遭控性侵女友年僅10歲的女兒多達65次，且全案已經進入審理階段，但由於被告已經亡故，法院日前也做出公訴不受理判決。

警方調查，在基隆某醫院擔任接駁車司機的張男曾有一段婚姻，但多年前已與妻子離異，獨自撫養一名就讀高中的孩子；在107年跨年夜時，張男如往常般發動接駁車載送病患，但行經基隆市北二高南下處時卻突然轉往一旁匝道，沉默不語開門下車，隨後逕自從7樓高的匝道上一躍而下，當場慘死。

當時人也在車內的越籍女友向警方表示，近日她與男友因故而爆發口角，張男曾言「壓力很大、很想死」，她也曾試圖阻止，且每次男友出車時她都會隨行陪伴，怎料還是阻止不了憾事發生。張男女友哽咽表示，當下男友輕生事發太過突然，她雖立即上前想拉住，卻仍是不及，只能眼睜睜地看著男友的身影下墜，消失在沉重的夜色中。

當警方深入追查輕生原因時，卻意外發現張男遭控在104年、105年間性侵越籍女友年僅10歲大的女兒多達65次；判決書內容指出，張男趁著女友外出擺攤時對年幼的女童伸出狼爪，強制性交、肛交得逞，遭檢方依「對未滿14歲之女子為強制性交」罪嫌起訴，且全案目前還在法院審理當中。

警方因此研判，張男應是性侵官司纏身，畏懼後續法律制裁，同時也擔憂醜聞曝光後對自己及家人生活造成重大影響，因此才會選擇在元旦夜跳下匝道輕生身亡；法院在知悉張男亡故後，日前也對本案做出公訴不受理判決。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲該處匝道約20公尺、7層樓高；當時人在車內的越籍女友攔阻不及，只能看著張男墜下身亡。（圖／記者郭世賢翻攝、GoogleMap）