「我的越南妹也是別人老婆」！痴情男慘遇婚姻槍手　故意翻譯錯從中瓦解

圖文／鏡週刊

投訴人楊先生向本刊指控遭違法婚媒詐財，並發現趙姓、陳姓仲介為了成立合法協會，居然冒用會員的個人資料向移民署申請登記，他還莫名其妙成為該協會的理事，趙、陳還在偽造的會議記錄等文件上，偽簽當事人姓名，讓他決定追加提告偽造文書。

一名了解這個婚媒詐騙集團運作模式的前幹部告訴本刊，他們在當地找的「婚姻槍手」，除了有在特種行業上班的女子，甚至還有未成年或已婚、根本不可能出嫁的女子，與他們配合演出。

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婚媒業者告訴這些女子，若對男生不滿意，可以直接收錢離開，更故意以錯誤的翻譯讓雙方產生誤解，造成婚姻破局，再把責任歸咎於男方，不退還任何費用。

本刊調查，趙姓男子自稱從事婚媒業超過10年，日前曾遭客人檢舉違法，他與陳男也因此被移民署開罰，但已有多名加入該組織的男客自行當婚媒，用相同的模式賺取暴利。

其中一名林姓婚媒，日前曾因一張娶得越南美嬌娘的照片在網路上爆紅，卻遭熟知內情的人反諷是「人蛇集團」，他與老婆因此找媒體澄清並未違法當婚媒，還強調將保留法律追訴權。

但根據林男的網路對話紀錄及錄音顯示，他今年開始攬客，宣稱媒合成功100多對，向人開價50萬元，還與質疑他的人嗆聲要「社會事輸贏」，行徑相當囂張。

針對遭控以婚媒直銷為手段詐財一事，趙姓業者強調，自己並未說謊騙人，發生糾紛後，也一直很有誠意想找當事人溝通，但是屢遭拒絕，如今被告詐欺、偽造文書，他感到很無奈，只期待司法還夠他清白。



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