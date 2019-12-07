2020身心靈的快樂崇拜！生命潛能帶你體驗「新人類的五感生活」

圖、文／生命潛能出版社提供

讓頭腦關機，心與身體成為主人

身心平衡，擁抱快樂的人生

喜歡身心靈與神秘學的朋友千萬不要錯過，2020年的開始一起迎接更新生命能量的機會，探索生命的無限可能。生命潛能國際機構將在1/3-1/5（周五～周日）舉辦一連三天的新人類嘉年華，豐富精彩的活動與課程，將在北投久號帶給您新年新氣象。

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連續三年舉辦的新人類嘉年華，今年的主題是「落地的靈魂 迎接意識的蛻變」，提供對身心靈有興趣的朋友們更落實在生活中的各種選擇，活動提供了五感的全面體驗，從五感中感受存在之美，可以逛攤位、聽演講、嚐美食。

▲「牧」花精草靈能量商品－天然的玫瑰、高頻的能量。（圖／生命潛能出版社提供）

三天嘉年華的內容非常精彩與緊湊，有許多最新最好的訊息準備提供給大家。活動共分成五大區域：新人類專業課程、牌卡占卜區、生命潛能書籍展示區、能量商品區、免費公益講座。

▲小滿穀雨手釀梅子－釀梅產品。（圖／生命潛能出版社提供）

▲初心•燭光•花弄影－蠟燭、燭台。（圖／生命潛能出版社提供）

能量商品區邀請優質攤商帶來天然的身心靈能量商品，以植物織染與香氛帶領我們體驗天然材質製作的手工藝品「木木研室」、讓純天然植物蠟燭帶來光與溫暖和希望的「初心．燭光．花弄影」、提供各式薩滿儀式物品與知識的「ESPpop Healing Solutions」、「靈魂印象心繪畫」的專業繪畫師瑪麗用直覺畫出專屬的獨角獸插畫、「飾我右」則帶來極具特色、融和藝術與創意的靈魂飾品，最純粹天然「『牧』花精草靈能量商品」帶來最極致的玫瑰體驗；

▲飾我右－藝術與創意的靈魂飾品。（圖／生命潛能出版社提供）

▲木木研室－植物織染與香氛。（圖／生命潛能出版社提供）

對於食材與美味有所堅持的你也一定要品嚐來自楠西梅產地的手工釀梅「小滿穀雨手釀梅子」、而在大稻埕極富盛名的「在她家」，也將讓我們品嚐到最道地法式風味食物與在地食材，這些豐富又純淨的能量商品，等你來親自體會哦。

▲Garrett：禪轉圖騰～個人專屬的靈性能量彩繪。（圖／生命潛能出版社提供）

▲ESPpop Healing Solutions：草藥植物、薰香淨化、手工香皂。（圖／生命潛能出版社提供）

新人類專業課程：我們為大家準備了五堂課程此次活動邀請業界專業師資，規畫五堂各具特色的「心」、「外」、「根」系列課程，藉此讓讀者經驗這三個層面的能量流動，尋得內心與外在的和諧與喜悅。

▲天馬形藝－雷射雕刻文創設計。（圖／生命潛能出版社提供）

牌卡占卜區：邀請三大名師來為大家指點迷津，三位老師擁有不同的能量品質，提供大家不同的牌卡服務項目，喜愛牌卡與占卜的朋友們勢必不能錯過這樣難得的機會。

生命潛能書籍展示區：生命潛能最新的出版品與熱賣好書、牌卡，在現場陪伴大家渡過三天豐盛美好的嘉年華時光。

同時主辦單位精心策劃了九場精彩的免費講座，從閱讀到牌卡、繪畫到靈氣、從業力到探討靈性與心理學的相輔相成，除了介紹薩滿草藥之母Ayahuasca，更有手工粉粿的製作過程，為大家提供身心靈全餐饗宴。

【講座精彩內容這邊看】

日期：2020年1月3日～1月5日

地點：北投久號

地址：112台北市北投區北投路一段9號

時間：每日10:00-18:00

入場方式：需購買入場券NT$300，可於活動現場全額折抵

活動詳情：https://www.tgblife.com.tw/pages/2020-new-human-festival

我要買票：https://www.tgblife.com.tw/products/2020-festival-ticket

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