簽訂9艘核潛艦合約　美國海軍副部長：做好與中開戰準備

▲美國海軍「維吉尼亞級攻擊核潛艦」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國大陸在南海的動作頻繁，除了架設電波干擾設備，還悄悄部署多種飛彈系統，讓各國都格外關注。剛出任美國海軍副部長莫德利（Thomas Modly）5日表示，在未來的任期內，會把如何處理中國威脅的任務當作首要目標，雖然軍事衝突不一定會發生，但還是要求士兵隨時做好一戰的準備。

美國為了應對中國的軍事發展速度，在2日簽下超過222億美元（約台幣6768億元）的合約，向通用動力電船公司訂購9艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦（Virginia-class submarine），這是一艘能同時應對遠洋和近海兩種環境所設計的核子潛艦，能進行導彈打擊、情報蒐集等多種作戰行動，預計在2025年到2029年間陸續交付。

▲ 衛星照片顯示出，渚碧礁島上有著近400棟建築物。軍事專家分析，這裡未來可能將作為中國在南海的軍事中心 。（圖／路透社）

美國海軍目前擁有18艘同級潛艦在服役，另外還有10艘潛艦還各自處於不同的建造階段。根據CNN報導，太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，對於中國快速成長的軍事實力和西太平洋的侵略，這項合約代表美國了海軍的最新反應，雖然並不是敵人般的存在，但還是必須特別關注。

大陸除了軍事設備部署外，也積極填海造陸，以人工島嶼拓展海域範圍，分別填造了美濟礁、渚碧礁、永暑礁、華陽礁、南薰礁、東門礁、赤瓜礁和永興島等島礁。

與莫德利有相同意見的海軍作戰部長吉爾戴上將（Admiral Michael Gilday）表示，應該把目光專注放在近期中國的威脅，而不是去思考長遠的對策，因為他認為發生衝突是無法避免的。