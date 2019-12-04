欄杆鏽斷工程師跌落亡　基隆市府稱「非公物」…法院照判國賠2618萬

記者郭世賢／基隆報導

2016年4月25日任職於基隆市府雨水下水道工程承包商的陳姓工程師，探勘中正區和豐橋下大排水溝水文時，倚靠橋上倒U型的鐵欄杆，鐵欄杆竟因鏽蝕斷裂，陳失去憑靠瞬間墜落13.3公尺深的橋下大排水溝，墜橋當場傷重死亡。經家屬提國家賠償，基隆地院判市府應賠償2618萬多元。

▲ 法官說不是市府做的欄杆鏽蝕也要維管，工程師墜橋國家要賠2618萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

日後陳工程師之父母、妻、2名女兒提起國家賠償之訴請，家屬主張案發所在地是基隆市區道路，倒U型欄杆為道路附屬設施，係防止行人墜落。市政府卻應定期檢測，竟未注意倒U型欄杆嚴重鏽蝕，與混凝土基座之間的連接完全鬆脫、斷裂，致陳工程師在毫無支撐力，直接墜落至橋下大排水溝之擋土牆底部致死，欠缺管理，應該承擔國家損害賠償責任。

不料，基市府竟然卸責辯稱，一則市府設置路側護欄高度至少100公分，該倒U型欄杆非市府設置，非屬公有公共設施。欄杆所有權人為當地社區建商，且未移交市府管理維護，市府也未徵收或附合取得。倒U型欄杆是建商行銷，放置廣告旗幟之用。再者市府辯稱，陳姓工程師因工作俯視察看和豐橋大排水溝水文，重心不穩墜橋，與欄杆管理沒有因果關係。

原告家屬起訴主張，陳是家庭經濟支柱，陳姓工程師和妻子育有兩名未成年女兒，其中一個女兒領有中度身心障礙手冊罹患有自閉症。陳的妻子、兩名女兒和父母請求國家賠償扶養費、喪葬費、醫藥費和精神慰撫金，合計2934萬1743元。

近日基隆地院審結，倒U型欄杆雖然非市府設置、所有，但欄杆設置路側與下方大排水溝落差高達13公尺，欄杆高度逾80公分，但是行人客觀上會認為是防護人身安全的欄杆，且設在市府管理的道路上，市府本應維護管理，責無旁貸，本應注意一切危及使用人安全之裝況，一旦發現不足以防止行人墜落即應除去，並設置警示、護欄，以防人車自道路墜落，然而市府不僅從未管理維護，也未要求所有之建商拆除嚴重鏽蝕之護欄，導致陳不慎墜落死亡。市府管理公共設施有所欠當，請求國家賠償有理，經核算市府應賠陳家5人共2618萬1742元。

「時間對我們來說完全沒用！」