　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

高雄市政府新聞局長王淺秋6日上午請辭，接任韓國瑜競選辦公室總發言人，本刊調查，韓陣營從上月初深陷韓夫婦買賣產案及岳家砂石風波，對發言系統頻處於挨打狀態，甚至韓妻李佳芬都在內部討論主張要加強火力，韓營人士也透露，早有換人打算，王淺秋及轉任競選辦公室創意總監的前觀光局長潘恒旭，未來都會著攻擊角色。

總統立委大選倒數36天，韓國瑜民調仍居落後，為衝刺選情，韓市府今上午火速公布王淺秋請辭獲准，隨後王證實加入韓競選發言團隊，擔起砲手角色，本刊掌握，事實上，韓營早已規劃納王淺秋進入競選編制，但礙於市府預算會期未結束，一方面也怕落入「全員落跑中」罵名，遲至最後關頭才正式加入。

藍營地方人士也說，在韓國瑜向市府告假後，民進黨不斷在地方上攻擊「落跑市長」議題，讓藍、綠在議會中氣氛日趨緊張，連帶影響預算審查進度，因此，韓營也只能考量在議會會期結束後，再安排王淺秋進到競選團隊幫忙。

據了解，王淺秋在高市府擔任局長期間，被韓營認為替韓辯護政策不遺餘力，並與韓國瑜妻子李佳芬私交良好，「在考量戰力及跟韓國瑜夫婦的默契上，做必要的調整。」藍營人士說，韓自從上月陷入房產買賣爭議及家族砂石事業遭起底，都讓韓在輿論及政論節目上處於挨打，「李佳芬不只一次表達希望強化發言系統的回應火力、著重戰力考量下，才會做此調整。」

韓營人士透露，韓營原先就已規劃納王淺秋入競選團隊，但考量韓國瑜已向高市府請假投入競選，再加上潘恒旭請辭，若王淺秋也再宣布辭職，在一連串人事變動下，恐怕會成為對手操作話題，因而將王的人事案延後。


更多鏡週刊報導
【韓換將內幕】防網內互打重演　韓營美女發言人退居二線
王淺秋請辭高市新聞局長　正式接任韓辦總發言人
王淺秋閃辭　黃捷怒：原來高雄只是你們的跳板

ET快訊
謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂
YouTuber阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬
中職／樂天給1年約、富邦開出3年　洪總：選擇保障球隊
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談同婚　宋楚瑜：不能一步到位就一步一步往前做

肯定蔣經國有貢獻　宋楚瑜：不要妖魔化一些人

批蔡英文數位政策「又抄襲」　張善政酸：乾脆換我們執政不是更好？

轟藍綠分裂台灣　宋楚瑜：兩黨築起高牆、讓台灣彼此猜忌對立

韓國瑜大喊發大財　宋楚瑜酸：小心變圖利他人被關起來

顏若芳批韓陣營抹黑卻偷改貼文…何庭歡要求道歉：罵完就沒事了？

潘恒旭、楊蕙如相識有互動正常　韓競辦：民進黨個個裝不熟更讓人質疑

韓與「卡神」吃過飯！　潘恒旭爆楊蕙如想幫韓打空戰：她想用比較「暗黑的方法」

韓國瑜念《麥帥為子祈禱文》　名嘴發現：好幾段「自打臉」將成年輕人新哏

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

陳意涵不小心點燃衛生紙　老公一旁嚇到：妳在幹嘛！

談同婚　宋楚瑜：不能一步到位就一步一步往前做

肯定蔣經國有貢獻　宋楚瑜：不要妖魔化一些人

批蔡英文數位政策「又抄襲」　張善政酸：乾脆換我們執政不是更好？

轟藍綠分裂台灣　宋楚瑜：兩黨築起高牆、讓台灣彼此猜忌對立

韓國瑜大喊發大財　宋楚瑜酸：小心變圖利他人被關起來

顏若芳批韓陣營抹黑卻偷改貼文…何庭歡要求道歉：罵完就沒事了？

潘恒旭、楊蕙如相識有互動正常　韓競辦：民進黨個個裝不熟更讓人質疑

韓與「卡神」吃過飯！　潘恒旭爆楊蕙如想幫韓打空戰：她想用比較「暗黑的方法」

韓國瑜念《麥帥為子祈禱文》　名嘴發現：好幾段「自打臉」將成年輕人新哏

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

台新金董座吳東亮帶頭點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

中職／劉玠廷對洪總很抱歉　積極留教練避免再被挖

謝和弦爽買新手機慶交保！　被台警逮捕「很幸福」：在派出所睡得很香

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

UBA／中州、政大2連勝　台師大痛擊地主義守

高檔料理在身邊！　阿金輕舔好友「鴨胸肉」：我就嚐味道啦

談同婚　宋楚瑜：不能一步到位就一步一步往前做

SUHO發豪語當理事　EXO合約剩4年有共識：無論如何都要在一起！

肯定蔣經國有貢獻　宋楚瑜：不要妖魔化一些人

2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

王淺秋宣布辭職　高市府團隊再少一人

北捷取消8折票！「忠誠方案」單月搭乘逾50次打7折

高雄挺韓碗粿店　「招牌撤下」傳歇業

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

白宮會談　郭台銘：時機敏感別談

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

潘恒旭臉書照曝「20年師徒情」　楊蕙如：和師父吃飯94開心！

吳崑玉估蔡韓宋得票　蔡可能突破700萬

快訊／韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視受傷藍委

被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒私交

王淺秋請辭　國民黨團總召：不尊重議會

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面