換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

圖文／鏡週刊

高雄市政府新聞局長王淺秋6日上午請辭，接任韓國瑜競選辦公室總發言人，本刊調查，韓陣營從上月初深陷韓夫婦買賣產案及岳家砂石風波，對發言系統頻處於挨打狀態，甚至韓妻李佳芬都在內部討論主張要加強火力，韓營人士也透露，早有換人打算，王淺秋及轉任競選辦公室創意總監的前觀光局長潘恒旭，未來都會著攻擊角色。

總統立委大選倒數36天，韓國瑜民調仍居落後，為衝刺選情，韓市府今上午火速公布王淺秋請辭獲准，隨後王證實加入韓競選發言團隊，擔起砲手角色，本刊掌握，事實上，韓營早已規劃納王淺秋進入競選編制，但礙於市府預算會期未結束，一方面也怕落入「全員落跑中」罵名，遲至最後關頭才正式加入。

藍營地方人士也說，在韓國瑜向市府告假後，民進黨不斷在地方上攻擊「落跑市長」議題，讓藍、綠在議會中氣氛日趨緊張，連帶影響預算審查進度，因此，韓營也只能考量在議會會期結束後，再安排王淺秋進到競選團隊幫忙。

據了解，王淺秋在高市府擔任局長期間，被韓營認為替韓辯護政策不遺餘力，並與韓國瑜妻子李佳芬私交良好，「在考量戰力及跟韓國瑜夫婦的默契上，做必要的調整。」藍營人士說，韓自從上月陷入房產買賣爭議及家族砂石事業遭起底，都讓韓在輿論及政論節目上處於挨打，「李佳芬不只一次表達希望強化發言系統的回應火力、著重戰力考量下，才會做此調整。」

韓營人士透露，韓營原先就已規劃納王淺秋入競選團隊，但考量韓國瑜已向高市府請假投入競選，再加上潘恒旭請辭，若王淺秋也再宣布辭職，在一連串人事變動下，恐怕會成為對手操作話題，因而將王的人事案延後。



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