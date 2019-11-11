白髮奶奶「赤腳踩血市場翻食」　網見「獨居毀滅性廢墟」爆哭

▲奶奶一個人住在如同炸過的廢墟中。（圖／翻攝我是竹東人，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名滿臉皺紋的白髮奶奶，打著受傷的赤腳在市場裡找食物吃，被好心網友見著後，幫忙買食物並送她回家。沒想到網友一看見奶奶如同廢墟的家，眼淚竟然開始流不停，網友除了先協助奶奶用餐、處理傷口，還通知轄區警方與社會處前往幫忙，同時她也呼籲奶奶的子女，趕緊回來照顧奶奶。

▲奶奶家沒有一個地方是完整乾淨的，讓好心網友心痛至極。



好心網友將「已經簡單打掃過」後的房內照片貼出來，奶奶家髒亂不堪，沙發、桌椅佈滿了厚重的灰，擺放已久的食物與餐具隨意堆置，根本無法分辨哪些是垃圾、哪些是食物，還有一個房間雜物堆到連地板都看不見，紙袋、舊衣、紙箱…整個家裡若不是還有屋頂上的日光燈，簡直跟廢墟沒兩樣。

好心網友先幫奶奶處理完腳上的傷口，再通知警方與社會處前往處理。網友表示，奶奶有些許失智症狀，一直說有與孫女同住，但一下又改口孫女搬走了，後來又說2天前去找他媽媽，說詞反覆，但其實打開孫女房間，就知道已經很久沒有人住過了，奶奶的大兒子中風目前在高雄住院，小兒子以及女兒也不知去向。

▲奶奶家因為沒繳水電，被斷水斷電。

網友說，滿屋子都是滿天飛的蟲以及更多可怕的情景，屋子早在2014年就被停水至今，不禁問「這些年奶奶到底如何生活？沒有洗澡甚至沒有乾淨的水可以喝、三餐又如何處理？」而奶奶可能餓怕了，吃的都捨不得丟，就算一碗麵上面長滿了蟲也依然保留，一幕幕的場景讓她心痛不已。

轄區里長楊國雄表示，奶奶有兒子、女兒及一名孫女，孫女可能和奶奶有溝通上的困難，因此偶爾才會回來探視老人家。奶奶並非中低收資格，經濟情況尚可，但是老人家可能有自己的想法，水電費沒繳因此被斷好久，也是靠附近好心鄰居幫忙繳，只是不可能有人可以長期金援，所以最後難逃斷水斷電命運。奶奶精神狀況都正常，會偷取鄰居家的食物渡三餐，其實大家也都睜一隻眼閉一隻眼，想說老人家，子女不在身邊，不要太計較。

楊里長表示，他有時帶飯盒給奶奶，不過奶奶總抱怨牙口不好，他才改買奶粉給他，但因為公務繁忙，有跟奶奶說，可以直接去里長家搭伙，但被奶奶拒絕，3個月前楊里長曾找來一群志工協助奶奶整理環境，不過短短時間，奶奶家又變成廢墟，他也很無奈。他說，奶奶非低收，政府不可能幫他出錢去安養院，而她自己也以「我自己有家，為何要去住外面」為由拒絕這個提議。

轄區竹東分局表示，收到好心網友的通報資料後，立即將個案轉至新竹縣社會處，已由社工先行家訪，而奶奶的家屬，也在調查聯繫中。社會處表示，經社工訪視，奶奶的健康情況尚可，活動自理能力尚可，目前將委請當地里長協助每日送餐及探視，而奶奶家中環境、清潔以及奶奶後續照護，仍需等到聯繫上她的家人才能做討論。

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