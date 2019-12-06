一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

▲桂林一家三口去看車，女兒趁大人不注意，拿小時投劃傷10輛奧迪新車。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

不少小孩子總會做出讓爸媽很頭痛的事！大陸桂林一對夫婦，上個月帶著3歲大的女兒一起去看車，卻沒想到女兒趁著大人沒注意時，拿著小石頭刮壞10輛奧迪車，其中還包括1輛近百萬元人民幣的Q8。事後，店家氣炸向孩子的父母提出告訴，要求賠償20萬元人民幣（約新台幣87萬元）。不過經調解，雙方願意放棄評估損失，最後由趙男一家一次性賠償店家7萬元人民幣（約新台幣30萬元）當場了結。

綜合陸媒報導，事發在上個月24日，趙姓男子帶著妻小到汽車銷售公司賞車，不料3歲女兒趁大人不注意，竟拿著小石頭在車身上亂劃，造成10輛奧迪車輛受損，店家因此生氣提告，並要求賠償20萬元人民幣。

不過，店家卻表示這只是暫定的金額，具體的損失還是要以評估為準。他們還解釋，奧迪的新車是不能接受噴漆修復刮痕的，因為若將這種瑕疵車輛賣給消費者，日後被發現的話，買家可向店家提告詐欺，還可以得到3倍賠償，所以他們只能降價出售。

不過，針對20萬元的巨額賠償，趙男一家都難以接受，3日經過法院立案前調解，終於達成共識，雙方都願意放棄評估損失，最後由趙姓夫婦一家一次性賠償汽車銷售公司7萬元人民幣。

法官同時藉此提醒，「孩子還小」、「他還不懂事」等理由，並非是父母逃避法律責任的藉口，外出時要加強對孩子的管護，在平時的家庭教育中，引導孩子要愛護財物，避免再「劃車」闖禍。

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