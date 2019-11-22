「你三小！」他3闖派出所找「大哥」遭拒　挑釁警：就不要讓我遇到

▲萬華分局桂林路派出所有男子3度闖入大鬧！甚至辱罵員警「你算什麼東西」、「就不要讓我遇到！」（圖／記者邱中岳攝）

記者孫于珊／台北報導

「你算什麼東西！」一名42歲姚姓男子頻闖入台北市萬華區桂林路派出所，說要找正受偵辦的吳姓嫌犯，遭到警方拒絕後，竟怒火沖天、猛嗆警察，更出手揮打，最後警方依妨害公務現行犯當場逮捕姚男。台北地方法院判決出爐，處姚男拘役10日，可易科罰金1萬元，可上訴。

事發於6月17日下午6時許，姚男到派出所說吳姓嫌犯是他的「大哥」，要求進入關切，但員警確認後發現姚男並非報案民眾，也非嫌犯親屬，因此斥其離去。不料，姚男竟開始對著張、李2名員警恐嚇、辱罵，「你三小」、「你算什麼東西」、「警察！辦案件？你可以辦你爸媽」、「小警察吵什麼」、「我為什麼要離開」、「這裡警察我都尊重，我就不尊重你啦！」等語，且向李員警恫稱：「你不是無時無刻都穿制服，總有下班的時候，就不要讓我遇到」等威脅言詞。

過程中，姚男還「3次」強行進入派出所，員警令其離開，更揮手推打張員警的手臂，致左手小指挫傷等傷害。

姚男行為觸犯侮辱公務員、公然侮辱、恐嚇危害安全與妨害公務等罪，法官審酌姚男坦承犯行，並與張、李2名員調解成立，願意各賠償6000元及2 萬元，而2名員警也已撤回公然侮辱罪告訴，因此考量一切情狀後，量處姚男拘役10日，可易科罰金1萬元。

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