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車速過快！白色奧迪撞護欄翻2圈　19歲駕駛和乘客輕傷

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▲駕駛奧迪的陳姓駕駛因車速過快不慎撞上通河街路旁護欄翻車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲駕駛奧迪的陳姓駕駛因車速過快不慎撞上通河街路旁護欄翻車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1日凌晨約6點32分左右，台北市士林區鄰近基隆河的環河道路通河街發生一起百萬名車自撞翻車的嚴重車禍；警消獲報後派遣救護車到場救援，所幸兩人困在車裡生命跡象穩定、被台北市消防局救護人員就近送往醫院治療；根據警方表示，初步調查陳姓駕駛應是車速過快加上路況不熟才會發生這起自撞翻車意外，加上駕駛並未酒駕，警訊後讓肇事駕駛自行處理後續車輛維修事宜。

士林警方表示，上述時間陳姓男子（19歲）駕駛著白色奧迪百萬名車行經士林區通河街，該處道路狹窄、加上駕駛可能車速過快，才會不慎擦撞護欄翻車，根據行車紀錄器影像，車子行經環河道路匝道旁的狹窄處，車輛右前方直接撞上水泥短護欄，撞擊力道太大導致整台車翻了兩圈左右、車上安全氣囊也隨之啟動爆開。

所幸車上陳姓駕駛與副駕駛座的趙姓男子（20歲）僅頭臉、身體受到輕傷，後經119救護車送醫後並無大礙，警方對駕駛進行酒測後發現並無酒駕情事。

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