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國民黨團提《反併吞法》逕付二讀　遭綠委人數優勢否決

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▲▼立法院院會 國民黨提案 與反滲透法併案審查反併吞法逕付二讀 表決 民進黨團反對 沈智慧VS柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團提案將查反併吞法逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團日前提出《反併吞中華民國法》草案，立法院程序委員會3日將其列入在6日院會之報告事項。國民黨團於6日立法院會中提議將《反併吞法》逕付二讀，希望與民進黨團提出的《反滲透法》草案併案協商。不過，經院會表決以贊成票21票、反對票41票不通過。

▲▼立法院院會 國民黨提案 與反滲透法併案審查反併吞法逕付二讀 表決 民進黨團反對 沈智慧VS柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

為防堵中國大陸勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團於上月25日提出《反滲透法》草案，並在29日上午立法院會順利將全案送入院會「逕付二讀」，之後將進入一個月朝野協商冷凍期，預計在12月31日的院會中三讀通過。

同時，國民黨團當日也提出《反併吞中華民國法》草案，敵對組織定義更為明確，強調主權和人權並行。根據該草案規定，通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。

國民黨團6日於院會提議將《反併吞法》逕付二讀，盼與民進黨團提出的《反滲透法》草案併案協商。最後經院會表決，以贊成票21票、反對票41票否決，民進黨團順利以人數優勢否決國民黨團之提案。

國民黨立委於院會中手舉「朝野同行，國家共贏，共同支持反併吞法」看板，並高喊「捍衛中華民國，守護國家主權」，不過黨團總召曾銘宗一度口誤喊成「拒絕中華民國」，隨後在黨籍立委集體高喊「蔡英文沒資格選總統，民進黨拒絕中華民國」才一度化解尷尬。

▼國民黨團提案將查反併吞法逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國民黨提案 與反滲透法併案審查反併吞法逕付二讀 表決 民進黨團反對 沈智慧VS柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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