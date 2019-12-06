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陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m³　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

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▲▼台灣水資源保育聯盟與時代力量不分區立委參選人陳椒華(持麥克風)告發台北市府圖利財團。（圖／記者劉昌松攝）

▲時力不分區立委參選人陳椒華(持麥克風)與環團告發台北市府在陽明山土地變更案中涉嫌圖利財團。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府在1996年通過「陽明山保變住六之六案」，當時環評通過開挖25萬立方公尺，多次變更暴增成58萬立方公尺，環團與時代力量不分區立委參選人陳椒華質疑，該地段多筆土地屬於台新建築經理公司，開發後蓋豪宅的獲利驚人，質疑台北市政府球員兼裁判，通過環評圖利財團，並在6日到台北地檢署按鈴告發。

台灣水資源保護聯盟等環保團體，6日上午到北檢告發指出，爭議的土地位於山仔后附近，原本是美軍宿舍群，台北市政府提案開發後，自己在1996年審查通過核准挖填土方量25萬立方公尺，但1999年通過的水土保持計畫，挖填土方量改為48萬9349立方公尺，之後再歷經2次變更，挖填土方量暴增到58萬6667立方公尺，是一開始核准的2倍多。

陳椒華表示，「陽明山保變住六之六案」所在的士林區新安段6小段，有多筆土地是台新銀行子公司台新建築所有，已經在2005年挖填完成，分該為每筆50到100坪的地號，若是改成豪宅別墅，獲利驚人，環團因此質疑，台北市府先斬後奏，球員兼裁判變更挖填上限，讓違法便合法，涉嫌圖利罪。

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