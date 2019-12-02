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假釋男戰酒店被譏：沒錢還來喝！走出「金錢豹」8刀奪1命判18年

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▲▼ 台中金錢豹,酒店。（圖／記者周宸亘攝）

▲ 男子遭譏「沒錢還來喝酒」，在金錢豹酒店前刀刺對方8刀奪命。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

假釋出獄不到1個月男子蔡瀚霆，與友人到金錢豹酒店飲酒作樂，遭楊姓男子譏稱「沒錢還來喝酒」，結束後當街刀刺對方8刀，送醫不治。楊男雖坦認犯行，但辯稱自己喝2瓶威士忌影響判斷，想爭取減刑。台中高分院則認為，蔡男喝酒是「自己故意」，且辨識能力未達「顯著降低」，維持原判依殺人罪判18年徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，男子蔡瀚霆因槍砲罪入監，假釋出獄不到1個月，2017年8月12日下午3點左右，開車載多名友人從台北南下到台中某餐廳聚餐，結束後應侯姓友人之邀，晚間11點多到金錢豹酒店續攤飲酒作樂。同樣受邀前來的楊姓男子，聚會時嘲諷蔡男「沒錢還來喝酒」等語。

蔡男心生怨恨，隔日凌晨3點多大伙準備搭計程車離開時，從褲袋掏出彈簧刀連續猛刺楊男脖子及上半身，楊男身中8刀倒臥血泊，經送往林新醫院急救，仍因出血性休克，傷重不治。

蔡男行兇後，立刻與友人搭計程車回台北，為躲避警方查緝，找上幾名友人協助躲藏。檢警緊急監聽並調閱監視器，15日下午順利逮捕蔡男及協助藏匿人犯的友人，並起出兇刀以及行兇時的衣物。

蔡男雖坦認殺人，但辯稱當天他喝了約2瓶威士忌，記憶中雖有拿刀刺向他，但很多部分都不記得。他跟死者無冤無仇，如果不是喝酒根本不會理會對方的挑釁。案發當時他喝了比平常更大量酒精，伴隨有記憶力減損、判斷力受損、不宜的攻擊行為、嗜睡、意識不清等症狀。因此控制能力與辨識能力受到酒精的影響而顯著下降。草屯療養院精神鑑定報告根據蔡男供述當天喝2瓶酒等，也判定他行為時，控制能力與辨識能力受到酒精的影響而顯著下降。

台中地院據此，依殺人罪判蔡男18年，執行完畢後監護3年戒酒癮；台中高分院另請彰化基督要醫院另作精神鑑定，並審酌相關人證說明當時狀況及監視器畫面，發現蔡男當時步履平穩，行兇後車上還能與司機正常對話。

法官認為，蔡男案發時雖有因飲酒導致理性思考、控制衝動作為能力受到抑制的可能，但辨識行為違法或依其辨識而行為能力並未達到刑法所定「顯著減低」程度。況且，本案所存在理性思考、控制衝動能力可能受到抑制原因就是飲酒，是自己故意所導致，當然不能減刑，仍依殺人罪判18年。

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