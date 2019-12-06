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【廣編】和運租車走進客戶的心　蟬聯消費者心目中理想品牌租車類第一

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▲▼和運租車,消費者心目中理想品牌大調查,訂閱式租賃,iRent共享汽機車（圖／和運租車提供）

▲2020年「消費者心目中理想品牌發表會」中，和運租車以32.3%的心佔率，奪得租車類理想品牌第一名。

圖、文／和運租車提供

由管理雜誌與哈佛企業管理顧問公司聯合市調中心共同執行舉辦，調查歷時最悠久、具指標性的「消費者心目中理想品牌大調查」，是企業形象與服務的肯定指標。12/2（一）舉行2020年「消費者心目中理想品牌發表會」中，和運租車以32.3%的心佔率，奪得租車類理想品牌第一名。

和運租車品牌核心是「顧客為先、專業為本」，以客戶需求為主軸，為消費者解決痛點及獲得優質的用車體驗。和運租車協理李佳峯表示，和運租車提供全廠牌車型的汽車租賃服務，滿足消費者多元的用車選項，更領先業界推出「訂閱式」租賃及可路邊租還的「iRent自助租車」。

對於想年年新車新款開回家的消費者，選擇定額月付車款可彈性搭配的「訂閱式租賃」，在3年租賃期間內能依需求選車、更換車輛，且保險、年度牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修期間的代步車輛等，也由專屬服務管家協助處理。

此外，和運租車於今年投資成立和雲行動服務，專門運營以時（分）計費、24小時隨租隨還的「iRent共享汽機車」服務。只要下載APP加入成為iRent會員，在任何時間、地點，想用車代步時，透過手機APP就能找到離自己最近的汽車或機車，目前會員數突破 25 萬人。

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