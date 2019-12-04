　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄4歲童「吞而不嚥」　護理師媽媽毆打到橫紋肌溶解…送醫不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孩子，兒童，污染，戰爭，喪生。（圖／pixabay）

▲高雄4歲童因食物含在口中不吞下去，被母親毆打致死。（圖／pixabay）

記者洪正達／高雄報導

高雄洪姓夫妻因兒子常說謊多次拿籐條教訓，2018年4月份兒童節當天，洪妻又因兒子將食物含在口中憤而施暴，造成橫紋肌溶解，2天後不治，案經高雄地院審理後，認定洪妻劉姓女子管教過當，依傷害至四罪判她4年2個月有期徒刑，丈夫洪姓男子則依傷害罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

地院指出，洪姓夫妻都有正常工作，洪男在製造業任職，劉女則擔任護理師，育有2名兒子，其中大兒子已就讀小學，小兒子年僅4歲，丈夫由於平日工時較長，2名小孩的生活起居幾乎都由劉女照料，不過劉女也因此出現恐慌、焦慮等症狀，案發前的5年前開始就已在身心科看診。

2019年3月3日，洪男因小兒子說謊，加上不理會警告，便以籐條教訓，造成臀部、大腿多處受傷，但事發天後，正值4月4日兒童節晚間，小兒子因將食物含在口中不吞，劉女多次勸告不聽下，又拿起藤條毆打腿部，過程中因小兒子閃躲，造成頭、手、四肢被波及。

洪姓夫妻在4月6日凌晨將近2點時發現小兒子出現呼吸異常現象，緊急送醫急救時瞳孔已放大，且已無生命跡象，經過搶救後仍宣告死亡，警方收到醫院通報後進行調查，洪姓夫妻在偵訊時坦承都有打小孩，但劉女卻又說，她當時僅拿「愛的小手」教訓兒子，應該與呼吸異常無關。

法醫進行解剖後，發現男童腿部有7條瘀傷，且身上其他部位如頭部、四肢、軀幹等都有新舊傷，其中致命傷是兩腿被藤條抽打導致的橫紋肌溶解症，當下釋放出足以致死的肌球蛋白，直接造成腎小管壞死而死亡，合議庭在審理時，認為雙方的證詞吻合，只不過劉女辯稱拿愛的小手抽打，但是根據洪男提供的籐條來看，比對後與傷勢吻合，加上劉女短時間內強力毆打下，死亡應無可避免。

劉女在庭訊時宣稱小兒子愛說謊、吃東西塞嘴巴，又說已與兒子約定好，再犯要給予處罰，但合議庭法官則批評，此類約束僅限於大人片面的管束，毆打小兒僅為發洩情緒壓力，並無去探究小孩不乖的是從何而來，但合議庭也考慮到劉女身心被診斷出有急性子、完美性格，再加上壓力來源來自於協助先生公司及處理等問題，以及小孩說謊、吵鬧難以入睡，以至於耽誤許多藥物無法按時服用，因此給予她減刑。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
水氣北上中！南部率先飄雨　北部傍晚後雨勢大又強
高以翔好友都來了！柯震東、王大陸現身靈堂...15年摯友李詠
快訊／泰簽不改了！　急轉彎取消財力證明
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

高雄婦堅持「併排臨停沒錯」　警打臉「違停超過3分」罰單漲3倍

飼料車剎車失靈！前方一堆汽機車等紅燈　他「做出最好決定」開進魚塭

外籍軍校生約壞壞！她到摩鐵一看不妙「怎麼2個人」想走　下秒遭強行進攻

台南使用未處理焚化爐渣填充基地　陳致曉按鈴告賴清德瀆職圖利

欄杆鏽斷工程師跌落亡　基隆市府稱「非公物」…法院照判國賠2618萬

高雄4歲童「吞而不嚥」　護理師媽媽毆打到橫紋肌溶解…送醫不治

前陸戰隊員掐死7旬嬤...抱到貨櫃屋狂污辱！獄中抄心經悔改　二審結果出爐

路中央有大紙箱！騎士載女友閃不過慘摔　PO網求誰掉的

產險員重機殺彎失敗遭輾身亡　前晚跑完蘇花剛PO「500公里平安到家」　

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

高雄婦堅持「併排臨停沒錯」　警打臉「違停超過3分」罰單漲3倍

飼料車剎車失靈！前方一堆汽機車等紅燈　他「做出最好決定」開進魚塭

外籍軍校生約壞壞！她到摩鐵一看不妙「怎麼2個人」想走　下秒遭強行進攻

台南使用未處理焚化爐渣填充基地　陳致曉按鈴告賴清德瀆職圖利

欄杆鏽斷工程師跌落亡　基隆市府稱「非公物」…法院照判國賠2618萬

高雄4歲童「吞而不嚥」　護理師媽媽毆打到橫紋肌溶解…送醫不治

前陸戰隊員掐死7旬嬤...抱到貨櫃屋狂污辱！獄中抄心經悔改　二審結果出爐

路中央有大紙箱！騎士載女友閃不過慘摔　PO網求誰掉的

產險員重機殺彎失敗遭輾身亡　前晚跑完蘇花剛PO「500公里平安到家」　

盛弘首度參展醫療科技展　六大子公司展現「醫療照護生態系統」成果

MAMA／不畏9度低溫！　ITZY Lia「辣露直角肩膀＋美腿」

李佳芬弟為砂石案喊「假新聞」　韓國瑜點頭：了解他心中委屈及苦悶

曼谷「自行車深度小巷旅遊路線」　騎進觀光客都不知道的景點！

MAMA／李榮浩驚喜得獎！　「招牌小眼睛一出現」粉絲嗨洗版

電信界最受矚目女強人！諾基亞董座換人　由前任網路業務女主管Sari Baldauf接棒

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」...孩一旁嚇傻　人妻嘆：是我在打掃

屏東縣議長為樂樂養雞場控告黃國昌　周典論：訴諸法律捍衛名譽

冬盟／味全龍狂掃15安　11比4擊退韓職聯隊

社會熱門新聞

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

色狼列車上摸乳　列車長報警逮人

她車上遭強壓晃動提告！男喊：是她自己翹高屁股

女工程師戀上高富帥　狂撒590萬結局好慘

拐妹子「不穿雨衣」激戰！她：像鬼對我笑

台南警界「3C高手」猝逝！同事：他冷天還穿短袖

共諜抓到了！中校軍中洗腦：共軍犯台馬上投降

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

真理褲軟Q妹　遭逮哭哭成「軟腳妹」

從廁所激戰到走廊　他帶嫩女友狂野4次

連千毅延長羈押抗告駁回　律師氣氣氣

更多熱門

相關新聞

子宮才動完手術！她慘被前夫硬上「尿嘴裡」

子宮才動完手術！她慘被前夫硬上「尿嘴裡」

桃園一名男子阿日（化名）懷疑前妻小乃（化名）另結新歡，竟不顧對方剛動完子宮手術，先是痛毆她一頓，接著又性侵對方，導致床單上全都是小乃的血，還尿在小乃嘴裡。法院審理後，依強制性交罪判阿日有期徒刑3年10月，可上訴。

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

念國小的子女睡旁邊…爸爸與小三衝撞尖叫都出汗了

念國小的子女睡旁邊…爸爸與小三衝撞尖叫都出汗了

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈

兒子遭繼母暴打半年　爸竟辯：不知情

兒子遭繼母暴打半年　爸竟辯：不知情

關鍵字：

橫紋肌溶解症4歲男童家暴

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面