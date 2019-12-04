高雄4歲童「吞而不嚥」　護理師媽媽毆打到橫紋肌溶解…送醫不治

▲高雄4歲童因食物含在口中不吞下去，被母親毆打致死。（圖／pixabay）



記者洪正達／高雄報導

高雄洪姓夫妻因兒子常說謊多次拿籐條教訓，2018年4月份兒童節當天，洪妻又因兒子將食物含在口中憤而施暴，造成橫紋肌溶解，2天後不治，案經高雄地院審理後，認定洪妻劉姓女子管教過當，依傷害至四罪判她4年2個月有期徒刑，丈夫洪姓男子則依傷害罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

地院指出，洪姓夫妻都有正常工作，洪男在製造業任職，劉女則擔任護理師，育有2名兒子，其中大兒子已就讀小學，小兒子年僅4歲，丈夫由於平日工時較長，2名小孩的生活起居幾乎都由劉女照料，不過劉女也因此出現恐慌、焦慮等症狀，案發前的5年前開始就已在身心科看診。

2019年3月3日，洪男因小兒子說謊，加上不理會警告，便以籐條教訓，造成臀部、大腿多處受傷，但事發天後，正值4月4日兒童節晚間，小兒子因將食物含在口中不吞，劉女多次勸告不聽下，又拿起藤條毆打腿部，過程中因小兒子閃躲，造成頭、手、四肢被波及。

洪姓夫妻在4月6日凌晨將近2點時發現小兒子出現呼吸異常現象，緊急送醫急救時瞳孔已放大，且已無生命跡象，經過搶救後仍宣告死亡，警方收到醫院通報後進行調查，洪姓夫妻在偵訊時坦承都有打小孩，但劉女卻又說，她當時僅拿「愛的小手」教訓兒子，應該與呼吸異常無關。

法醫進行解剖後，發現男童腿部有7條瘀傷，且身上其他部位如頭部、四肢、軀幹等都有新舊傷，其中致命傷是兩腿被藤條抽打導致的橫紋肌溶解症，當下釋放出足以致死的肌球蛋白，直接造成腎小管壞死而死亡，合議庭在審理時，認為雙方的證詞吻合，只不過劉女辯稱拿愛的小手抽打，但是根據洪男提供的籐條來看，比對後與傷勢吻合，加上劉女短時間內強力毆打下，死亡應無可避免。

劉女在庭訊時宣稱小兒子愛說謊、吃東西塞嘴巴，又說已與兒子約定好，再犯要給予處罰，但合議庭法官則批評，此類約束僅限於大人片面的管束，毆打小兒僅為發洩情緒壓力，並無去探究小孩不乖的是從何而來，但合議庭也考慮到劉女身心被診斷出有急性子、完美性格，再加上壓力來源來自於協助先生公司及處理等問題，以及小孩說謊、吵鬧難以入睡，以至於耽誤許多藥物無法按時服用，因此給予她減刑。

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