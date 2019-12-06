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幕後／韓陣營組去年勝利方程式　「蓋牌」前高雄民調輸3%

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▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

總統大選倒數36天，國民黨總統候選人韓國瑜的競選辦公室6日公布新陣容，前高雄觀光局長潘恒旭接任競辦創意總監，高雄新聞局長王淺秋請辭接任競辦總發言人。韓陣營操盤手表示，「傾聽之旅」進度目前已達7成，韓國瑜接下來將回防高雄，組去年的高雄勝利方程式，第一步就從瓦解「黑韓」開始。

根據《公職人員選舉罷免法》第53條規定，投票前10天不得發布民調。韓陣營操盤手表示，韓國瑜上週提前「蓋牌」民調，等於讓民調在選前一個月就失效，其目的在於遏制綠營的操作；例如綠黨、親綠的台灣民意基金會、獨派的台灣制憲基金會所做的民調，蔡英文的支持度都破5成，很明顯是政治操作。

該名操盤手也表示，楊蕙如事件延燒，證實了民進黨網軍確實存在，「選前一個月什麼事情都有可能發生」，目前判斷這屬於短期案件，若綠營共犯結構被揪出，才會對蔡陣營會造成實質扣分，但屆時也會因為韓國瑜提前「蓋牌」，所以無法測出對選情的影響。

該名操盤手透露，高雄對韓陣營是重中之重，在「蓋牌」前所做的民調，韓國瑜在高雄小輸3%，很多去年贏的地方，今年被打平，但原本是偏綠的地區，輸的幅度擴大；因此，12月展開第二輪「傾聽之旅」，會鎖定剩下3成尚未拜訪的地方，但大部分時間將回防高雄，「高雄打平就有機會」。

在人事佈局上，親韓人士表示，何庭歡雖然擔任發言人，但目前在選戰議題攻防上，所發揮的效果並不如預期，對韓陣營加分效果有限；王淺秋能直通韓國瑜，兩人的默契和配合度無庸置疑，原本就規劃等高雄市議會告一段落後披掛上陣。

「如果（言論）掐頭去尾，不要說大家覺得我是草包，我自己照鏡子都覺得我是草包」，韓國瑜5日在青年論壇上，試圖以幽默的方式化解「黑韓」。事實上，王淺秋的任務之一，就是要對付「黑韓」謠言，恰巧楊蕙如事件爆發，此刻確實有利於改變中間選民對韓國瑜的印象。

黨務人士直言，因蔡政府執政不利的氛圍仍在，軍公教和勞工對蔡英文搖頭，「現在的韓國瑜有點像以前的民進黨」，能夠喚起基層民意，造勢不動員就有8成滿，這個連前總統馬英九在全盛時期都做不到，韓國瑜的選情沒那麼差，現在民調等於提前封關，就等1月11日見真章。

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