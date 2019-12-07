韓國瑜競選小物組合開賣！黑米魯T恤、帽子內容超豐富　加碼幸運數字抽簽名





▲韓國瑜競選小物組合。（圖／翻攝自韓國瑜LINE帳號）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選倒數35天，國民黨總統候選人韓國瑜7日公布自己的選舉小物組合，並且於當天下午1點11分開放販賣，只見價格為新台幣2020元，內容物包括帆布袋、黑米魯T恤、毛巾、帽子，上面都有印著韓國瑜競選主視覺圖片。

韓國瑜7日下午1點11分透過LINE、臉書分享自己2020選舉小物組合，他表示，「讓我們整裝，帶著出征包和最萌的韓家軍歐咪嚕一起出發，跟著台灣 UP！UP！UP！台灣UP（U People）一直深植在每個人的心中，象徵台灣人奮發向上的決心、凝聚全台灣人民的力量，帶動台灣全力向上！」

「2020 我們將改變台灣，帶著台灣再次起飛，讓台灣安全、人民有錢。」韓國瑜還提到，編號1、11、111、1111、11111的5位幸運兒，將會獲得獨家的「韓總簽名組」，歡迎大家一起來試試手氣。

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