對賭謝龍介？再加碼6千→1萬　蔡英文連任館長請吃雞排

▲館長加碼！蔡英文贏請1萬個雞排。（圖／翻攝館長臉書）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選進入倒數，外圍「雞排大戰」沒在閒著。館長陳之漢7日凌晨在臉書發文嗆聲，總統蔡英文若贏，就請6000份雞排，2個小時後館長再加碼，改發1萬份雞排，引發外界認為是在嗆賭2700份雞排的台南市議員謝龍介。

台南市議員謝龍介3日在政論節目上公開嗆賭，韓國瑜會逆轉勝蔡英文，而且大勝90萬票，只要韓國瑜沒有贏到90萬票，就分別在台北、台南、高雄三地各發900份雞排，總共2700份雞排，成為2020大選的第一個「請雞排挑戰」。

館長7日凌晨發文，似乎意有所指，「請雞排是吧？這次小英贏，我請六千份雞排，來比啊」，還強調「說到做到，因為我雞雞大」。2個小時後，館長編輯貼文再加碼改發1萬份。

網友紛紛留言表示，「卡一份雞排」、「雞排生意上門囉」、「可以從高雄岡山先請嗎」、「大氣一點好嗎，你3000萬都捐出了，賭大一點，小英贏捐一萬份雞排，打死這個小介介，輸人不輸陣。」

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