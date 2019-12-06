大媽靠近假裝挑水果…探雲手「摸走錢包」！大膽站原地尋找下個目標

▲桃園市蘆竹區陳姓婦人11月30日在南農傳統市場內涉嫌扒竊錢包，婦人察覺錢包遺失報警，員警當場將陳婦（穿紅格子）逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一名婦人11月底在傳統市場內採買水果遭到扒手行竊，事後察覺錢包不翼而飛後立即報案。員警到場透過監視器發現竊嫌身影，結果查出陳姓婦人行竊後還在現場觀望，似乎在找尋下一個目標，當場人贓俱獲起出被害婦人錢包，全案依竊盜罪嫌送辦。

蘆竹警分局指出，11月30日上午10時，60歲的陳姓婦人在南農市場，趁著被害婦人忙於挑選水果時，悄悄走到其身旁，佯裝也要挑選水果，並趁她不注意時徒手竊取其手提包內錢包，得手後隨即離去。被害婦人直到要付錢時才驚覺錢包遭竊，當下不動聲色立即報警。

▲桃園市蘆竹區陳姓婦人11月30日在南農傳統市場內涉嫌扒竊錢包，員警到場查明陳婦身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局員警趕到現場調閱店家監視器畫面查出扒竊者，回頭看到涉嫌扒竊的陳姓婦人居然還在附近觀望，立即趨前盤查，確認陳婦就是影像中嫌疑人，當場也起出被害婦人遭竊錢包，依竊盜罪嫌現行犯帶回警局偵訊。

蘆竹警分局呼籲，年關將至，出入人潮擁擠或公共場所時，務必注意錢財安全，現金或錢包儘量懷抱胸前，以免成為宵小竊賊覬覦目標。

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