桃園蘆竹大樓暗夜大火　警消及時灌救疏散10多名住戶幸無人傷亡

▲桃園市蘆竹區南昌路一棟大樓6日凌晨在5樓冒出濃煙，桃園市消防局緊急派員灌救與疏散住戶，30分鐘內撲滅火勢幸無人傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南昌路一棟9層樓大樓6日凌晨傳出大火，桃園市消防局緊急派員灌救，起火點在5樓樓層，警消逐層搜救，順利疏散十餘位住戶，經過30分鐘灌救後順利撲滅火勢，所幸疏散得宜無人傷亡，起火原因尚待鑑識釐清。

▲桃園市蘆竹區南昌路一棟大樓6日凌晨在5樓傳出大火，桃園市消防局派員搶救，30分鐘內撲滅火勢幸無人傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，起火地點位於蘆竹區南昌路上，為地上9層、地下2層之大樓，起火點位於5樓處，凌晨1時43分接獲報案，消防局共派出27輛各式消防車輛、70名警義消前往灌救。

警消擔心大火悶燒造成危險，逐層逐戶搜救提醒住戶及時疏散，總計順利疏散十餘名住戶，火勢在凌晨2時16分被撲滅，初步發現燃燒面積約20平方公尺，目前尚未傳出人員受困與傷亡情事，至於起火原因與損失情況將待鑑識人員進一步釐清了解。

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