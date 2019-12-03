下班時間敲破車窗竊筆電、iPad　猖狂賊林口連犯案…4天後狼狽落網

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區11月28日在下午接連發生2起破壞汽車車窗竊盜案，嫌犯下手的地點分別在文化二路一段以及仁愛路二段上，作風大膽，讓被害民眾在臉書地方PO文告誡，警方獲報後組成專案小組偵辦，2日傍晚將其逮捕歸案，並查獲贓物筆電及iPad，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲竊賊下班時間在林口敲破車窗竊取車內高價物品。（圖／翻攝自林口大家庭）



被害人友人在臉書「林口大家庭」PO文表示，當日傍晚6點車子停在路邊停車格，副駕駛座的車窗竟被敲破，車內重要物品被偷走，但因為監視器無法拍到犯案地點，麻煩居民有看到偷竊嫌犯可告知，也提醒居民若要臨停財物記得隨身攜帶，請勿留在車內。

PO文一出引起熱議，網友不敢相信在鬧區下班時段也會遭竊，不料也有民眾表示自己的車停在文化二路一段即仁愛路口處，卻也被竊賊盯上，遭敲破玻璃後竊走車內物品，懷疑是同一人所為。

林口警分局隨即組成專案小組，積極擴大調閱監視器循線追查，於本月2日傍晚5時許，埋伏陳嫌（66歲）桃園租屋處附近，當場查獲陳嫌及其得手之筆電1臺及iPad2臺，陳嫌也坦承不諱，全案依竊盜罪函送偵辦。

警方呼籲停放車輛時，應選擇明亮安全之處所，且貴重財物勿放置於車內，避免引起宵小之覬覦。

▼監視器拍下林口破窗賊身影。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方逮捕嫌犯並取出贓物。（圖／記者陳豐德翻攝）

