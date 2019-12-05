「1580萬賓利」不見了！高雄男急哭　2賊連夜「走東部」開300公里藏林口

▲價值1580萬賓利名車失竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

高雄市苓雅警局在2019年11月22日接獲民眾報案，指稱自己停在公園旁的千萬賓利名車失竊，警方隨即組成專案小組進行調查，沒想到循線追捕過程，竟從高雄市橫跨東台灣到新北市，終於找到報案民眾失竊的賓利車。

因失竊車款相當稀有，警方調閱監視器，分析比對嫌犯偷車行經路線，從高雄市、屏東市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣直到新北市，並在林口區沿途埋伏查訪後，終於發現贓車就藏在林口區某住宅的地下室車庫。

▲失竊的賓利車就停在林口區住宅地下車庫。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案員警於12月3日持搜索票再度北上到贓車藏匿點，當場查獲失竊的進口賓利車，並將陳姓嫌犯及許姓嫌犯逮捕到案，訊後依刑法竊盜及贓物等罪嫌，將兩人移送至高雄地檢署偵辦。

▲失竊的賓利車就停在林口區住宅地下車庫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，兩名嫌犯平日從事名貴車輛零件販售相關行業，能精準掌握全台賓利數量及車款，鎖定這輛價值高達1580萬元的賓利名車後，特地從北部南下行竊，見四處無人，附近也沒有監視器，就以複製晶片鑰匙的方式下手，得手相當迅速。

據了解，這輛失竊的賓利車屬於高檔車款，一旦發生交通事故，維修零件費用相當龐大，將循線追查近期是否有賓利車禍事故。

▲失竊的賓利車就停在林口區住宅地下車庫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，兩名嫌犯為了躲避高雄公路ETC拍攝，大費周章將贓車連夜開往東部才回到新北市，沒想到奔波300多公里，不到半個月就人贓俱獲，恐怕也是嫌犯始料未及。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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