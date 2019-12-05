前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

▲前營建署長葉世文涉嫌利用職務詐領特別費，桃園地院5日判處有期徒刑8年、褫奪公權7年重刑。（資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前營建署長、前桃園縣副縣長葉世文，曾因林口與八德合宜住宅案等被判處14年有期徒刑定讞，目前在監服刑，桃檢偵對葉世文在營建署長與桃園縣副縣長任內，涉嫌詐領特別費12萬餘元，2017年依貪汙罪嫌起訴，桃園地院5日判處葉世文利用職務機會詐取財物罪，分別判處有期徒刑3年8個月與7年2個月，2罪合併應執行有期刑期8年，褫奪公權7年。

檢方調查，71歲的葉世文在2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長任內，2013年7月至2014年5月任職桃園縣副縣長任內，其中營建署長任內指示署長室李姓主任，拿商店開立空白收據以便餐為由，詐領2萬4200元特別費；另外，擔任桃園副縣長以相同方式，從2013年10月2日至隔年1月22日止，多次以支付包括時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐，以購買人參蜆精禮盒等名目，透過副縣長室秘書製作核銷便箋由其簽名，總計詐得特別費、縣政業務費共9萬8679元。

葉世文在偵訊時坦承在便箋簽名，但否認有詐領事實，辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費與縣政業務核銷流程，這都是秘書處理；但李姓主任則作證指稱，葉常催促她幫忙核銷特別費，還會向秘書室詢問實際金額，被查出以贈送李姓主任禮盒名義請款，但實際上並未收到禮盒。

副縣長秘書也說，葉會將收據、發票交付她核銷請款，亦有餐廳業者說，葉不曾來店消費，但縣府秘書常來訂便當，還會索取空白發票；檢方還曾傳訊李鴻源、洪嘉鴻等人作證，2人都表示並未和葉在其收據上所載時間用餐。



桃園地院5日下午宣判，葉世文利用職務機會詐取財物罪，分別判處有期徒刑3年8月、7年2月，2罪合併應執行刑8年，褫奪公權7年，所得沒收。

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