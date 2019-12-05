　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前營建署長葉世文涉嫌利用職務詐領特別費，桃園地院5日判處有期徒刑8年、褫奪公權7年重刑。（資料照／記者楊佩琪翻攝）

▲前營建署長葉世文涉嫌利用職務詐領特別費，桃園地院5日判處有期徒刑8年、褫奪公權7年重刑。（資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前營建署長、前桃園縣副縣長葉世文，曾因林口與八德合宜住宅案等被判處14年有期徒刑定讞，目前在監服刑，桃檢偵對葉世文在營建署長與桃園縣副縣長任內，涉嫌詐領特別費12萬餘元，2017年依貪汙罪嫌起訴，桃園地院5日判處葉世文利用職務機會詐取財物罪，分別判處有期徒刑3年8個月與7年2個月，2罪合併應執行有期刑期8年，褫奪公權7年。

檢方調查，71歲的葉世文在2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長任內，2013年7月至2014年5月任職桃園縣副縣長任內，其中營建署長任內指示署長室李姓主任，拿商店開立空白收據以便餐為由，詐領2萬4200元特別費；另外，擔任桃園副縣長以相同方式，從2013年10月2日至隔年1月22日止，多次以支付包括時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐，以購買人參蜆精禮盒等名目，透過副縣長室秘書製作核銷便箋由其簽名，總計詐得特別費、縣政業務費共9萬8679元。

葉世文在偵訊時坦承在便箋簽名，但否認有詐領事實，辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費與縣政業務核銷流程，這都是秘書處理；但李姓主任則作證指稱，葉常催促她幫忙核銷特別費，還會向秘書室詢問實際金額，被查出以贈送李姓主任禮盒名義請款，但實際上並未收到禮盒。

副縣長秘書也說，葉會將收據、發票交付她核銷請款，亦有餐廳業者說，葉不曾來店消費，但縣府秘書常來訂便當，還會索取空白發票；檢方還曾傳訊李鴻源、洪嘉鴻等人作證，2人都表示並未和葉在其收據上所載時間用餐。

桃園地院5日下午宣判，葉世文利用職務機會詐取財物罪，分別判處有期徒刑3年8月、7年2月，2罪合併應執行刑8年，褫奪公權7年，所得沒收。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►騎樓撿到錢包到暗處抽出現金　他假裝沒事「放回原地」警辦侵占

►桃園惡師對幼兒掐喉、砸臉施虐　教育局重鍘：終身不得從事幼教

►桃園女好心讓表弟借住　他偷走撲滿金飾還找鎖匠開門

ET快訊
女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她
《艋舺》資深男星侯傑病逝！　享壽73歲
周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣！「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

騎樓撿到錢包到暗處抽出現金　他假裝沒事「放回原地」警辦侵占

女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她破心房

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

侵犯表嫂愧疚不已！他因語障無法說話　法庭中「下跪磕頭」求原諒

賺錢查不到！助台商通匯「2年15億」　精品公司父子等4人到案

SBL球星沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳「通謀虛偽」賴皮毀約下場出爐

這個菜鳥太扯了！應徵工作偷拿菸抽　「整包還摸走」判罰2千元

淡水驚爆狗吃狗！屍疊30具還有207犬貓　72歲嬤無力養非虐待...無罪

女童肛門噴血「爸爸手弄的」…父差點被關急喊冤！4大疑點「痔瘡逆轉判決」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

騎樓撿到錢包到暗處抽出現金　他假裝沒事「放回原地」警辦侵占

女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她破心房

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

侵犯表嫂愧疚不已！他因語障無法說話　法庭中「下跪磕頭」求原諒

賺錢查不到！助台商通匯「2年15億」　精品公司父子等4人到案

SBL球星沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳「通謀虛偽」賴皮毀約下場出爐

這個菜鳥太扯了！應徵工作偷拿菸抽　「整包還摸走」判罰2千元

淡水驚爆狗吃狗！屍疊30具還有207犬貓　72歲嬤無力養非虐待...無罪

女童肛門噴血「爸爸手弄的」…父差點被關急喊冤！4大疑點「痔瘡逆轉判決」

李現《劍王朝》吊鋼絲各種飛！360度側翻：我的腰不行了

堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

外資熱錢連3個月湧入　全年可望挑戰5年來最高紀錄

SBL／努力找回球迷　籃協：SBL才能給本土球員舞台

前團員怒控「在不瘋狂就等死」公司7霸凌行為！　「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

「基於對數位落差的關懷…」　總統府附「搜尋連結」狠酸陳學聖

女外送員機車拋錨超無助！他近看「穿著」傻眼：倒彈…秒騎走放生

「學習歷程檔案」不利弱勢生？蔡英文辦澄清質疑：總統強調對弱勢學子的協助

網傳水庫裝設太陽能板不環保　公部門澄清「不影響水質」

空屋突破2.3萬宅！台中主力推案雙屯區　將現賣壓危機

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

夫擁19歲小三躺床　人妻抓狂水果刀刺她肚

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

外送員沒零錢找　女客揮拳抓他下體

快訊／桃園警官陳屍龍潭家中

高雄偷賓利　2賊「走東部」開3百公里藏林口

16歲少女「給了」男友　情人節大餐卻泡湯

成大女研究生遭勒斃　涉案清潔工無期徒刑

辣媽講電話慘遭凌辱5分鐘　3幼子目睹

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

連千毅律師轟法官未審先判　2法院：誤會

挨批沒追網軍金流　北檢：查侮辱案意外揪出卡神

更多熱門

相關新聞

接連出招！徐享崑不服提審被駁回再提抗告

接連出招！徐享崑不服提審被駁回再提抗告

台灣自來水公司前董事長徐享崑，14年前因收受500萬元賄款被判刑8年定讞，卻遲遲未入獄服刑，2018年被台中地檢署發布通緝，1日在新北市遭逮捕，晚間解送中檢歸案。但徐昨晚到案時，不斷向中檢強調他未收到執行傳票，於是聲請「提審」，認為他被逮捕有違法之虞；台中地院2日下午審理後，以「這是確定判決的執行」，與提審要件不符，駁回徐的聲請提審。但稍早徐透過律師表示將提起抗告，由二審進行審查。

徐享崑遭通緝落網　中檢發監執行

徐享崑遭通緝落網　中檢發監執行

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

馬來西亞前首相「貪汙案」7項罪名成立

馬來西亞前首相「貪汙案」7項罪名成立

歐盟近兩兆補助金遭貪汙　農民苦等

歐盟近兩兆補助金遭貪汙　農民苦等

關鍵字：

葉世文前營建署長其桃園縣副縣長利用職務詐領特別費貪汙

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面