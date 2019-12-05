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騎樓撿到錢包到暗處抽出現金　他假裝沒事「放回原地」警辦侵占

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▲桃園市黃姓男子2日在中壢區遺失錢包，後來找回來但錢包內1300元卻失竊，透過監視器找到拾獲男子，警方已通知該男子到案說明。（圖／翻攝自桃園人．桃園事臉書網站）

▲桃園市黃姓男子2日在中壢區遺失錢包，後來找回來但錢包內1300元卻失竊，透過監視器找到拾獲男子，警方已通知該男子到案說明。（圖／翻攝自桃園人．桃園事臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子2日與友人在中壢區餐廳用餐後，不慎將錢包遺漏店門口騎樓邊，後來返回卻發現錢包居然還在原地，但錢包內現金1300元已不翼而飛，透過監視畫面查出身穿白衣男子拾獲後走到角落取出現金，再悄悄折回放回原位，黃男將監視畫面上傳「桃園人．桃園事臉書網站」，感謝「帥哥」幫忙保管現金；警方指出，已要求男子到案說明，否則恐觸法送辦。

黃姓男子在臉書貼文，2日晚間7時許，在中壢區內壢興仁路一段蜜糖吐司餐廳用餐，坐在餐廳外和友人聊天，不慎把錢包掉落在騎樓，回頭找回錢包卻發現錢包裡現金不見，請餐廳幫忙調閱監視器畫面，發現是一名男子撿走，走到角落後再放回原處。

▲桃園市黃姓男子2日在中壢區遺失錢包，監視器查出拾獲男子將錢取走後又放回原處。（圖／翻攝自桃園人．桃園事臉書網站）

▲桃園市黃姓男子2日在中壢區遺失錢包，監視器查出拾獲男子將錢取走後又放回原處。（圖／翻攝自桃園人．桃園事臉書網站）

黃姓男子還說：「承蒙這位帥哥把我的錢包撿起來，還特地到轉角處把裡面的錢取出來保管，再幫我把錢包放回到原本的地方，希望這位帥哥或帥哥的朋友，看到這段影片跟我聯絡，謝謝你幫我保管皮夾裡面的錢。」

中壢警分局指出，經查該案為12月2日晚間7時許發生，黃姓男子不慎遺失掉落錢包，有一路過民眾拾起後，卻逕自拿取包內約1300元後放回錢包隨即離去，警方獲報後調閱監視器，已鎖定特定該名男子，並通知到案說明，呼籲勿因一時貪念觸法被送辦。

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