路權回歸以人為本！花蓮檢討道路環境設計　營造友善使用空間

▲▼花蓮縣11月份道路交通安全聯席會報，會中通過加強交通設施改善，營造友善交通環境。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣11月份道路交通安全聯席會報28日下午由副縣長蔡運煌主持，會中討論交通事故統計分析、108年工程列管案件執行進度、花蓮縣學生校外生活輔導會交通安全，另外也針對北濱外環道暨中山路地下道年度養護工程及建議加強交通設施改善作提案報告。

針對花蓮縣108年1月至10月交通事故中，共造成2位行人死亡，196人受傷，死亡人數與107年同期相同，受傷人數增加34人。檢討花蓮縣內縣道路環境設計是以汽、機車為主，對行人不夠友善。

會中提案通過建議工程單位加強交通設施改善，建議應廣設行人號誌以保護行人路權，或將遍佈道路之禁止臨時停車線（紅線）改為人行道，巷、道用途回歸以行人通行為主，汽、機車於巷道內行駛應禮讓行人。路口行人穿越線建議不同顏色鋪面加以突顯，提醒汽機車駕駛人行使路口應減速慢行，並禮讓行人優先通行。

公告北濱街與海濱街於晚間8時至隔日8時間禁止15頓以上大貨車通行，以維民眾安寧。於施工前7日將施工相關訊息（公告、各階段工程概要、車輛改道路線圖與相關配合措施）通知周邊居民及廠商，俾能提早因應，年度維護工程如提早完工，則開放車輛通行不另行公告。

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