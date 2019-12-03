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烏山頭水庫設立太陽光電　台南藍軍：汙染民生用水堅決反對

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▲台南市議會國民黨，和台南市環保聯盟理事長黃安調齊聲反對，並砲轟民進黨竟要在烏山頭水庫架設太陽光電板汙染民生用水。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨，和台南市環保聯盟理事長黃安調齊聲反對，並砲轟民進黨竟要在烏山頭水庫架設太陽光電板汙染民生用水。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨執政汙染空氣，汙染民生用水！台南市議會國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、林燕祝、尤榮智、盧崑福、李武龍，和台南市環保聯盟理事長黃安調12月3日齊聲反對，並砲轟民進黨非核家園破功，供電跳票，不顧學者環團強力反對，沒有環評，竟要在烏山頭水庫架設太陽光電板汙染民生用水。

國民黨團議員指出，民進黨執政這麼堅持不管人民死活，是否官商勾結？到底要圖利誰？若一意孤行，將率市民到台南市政府抗議。

國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、林燕祝、尤榮智、盧崑福、立委參選人李武龍，與台南市環保聯盟理事長黃安調舉行「空汙之後、再水汙，台南人好幸福？」記者會。蔡育輝怒批民進黨，良田種電毀了良田，現在連供應高雄、台南民生用水的烏山頭水庫也要種電，引起鄉親恐慌紛紛前來陳情，台南市這麼多地方可種電，為什麼要選烏山頭水庫，種出來的電，台電還要花數十到百倍的經費建配電輸送系統，得標的星曄綠能公司還保證水質，這不是很可笑嗎？民進黨到底圖利誰？

立委參選人李武龍更氣憤指出，在地人都不知烏山頭水庫種電，真的很可笑，大家都在問為何不做環評，明明依水保法，水庫不能開發卻種電，太陽光電板為何不種在地層下陷區和山坡地上，得標廠商都敢做出三項保證，台南市政府敢背書嗎？民進黨敢保證光電板不會汙染民生用水嗎？民進黨蠻橫的水庫種電作法，讓人不得不合理懷疑官商勾結？

王家貞表示，很多環保學者專家對太陽光電板的毒害提出很多質疑，民進黨卻把學者專家建議當耳邊風，甚至刻意規避環評，民進黨這個詐騙集團怕甚麼？台南市政府因空汙被罰錢，城西焚化廠問題也引起檢調注意，現在面對烏山頭水庫種電又自廢武功，台南市政府幸福感得第四名還真諷刺。

林燕祝提到種電，火氣全來了，她說有民眾拿著受種電影響的蔬果和養殖魚跟她哭訴，高麗菜變的小小的，魚也養的變「魚仔兒」，為什麼會變這麼小，這都跟太陽光電板會產生污染有關，台南市民因為空氣汙染每天在「吸毒」，現在又要因為民生用水受汙染，每天要「吃毒」，民進黨要死自己去死就好，為什麼要拿人民生命開玩笑！民進黨政府因為種電每年有多少收入？

盧崑福說，太陽光電板是嚴重的汙染源，20年後都不知能棄之何處，七股魚塭業者都擔憂會汙染魚溫全力反對種電，民進黨居然要在台南人喝的烏山頭水庫種電，得標廠商保證水質安全，他若是生意人當然會做任何保證，但這種保證誰相信？

蔡淑惠則指出，民進黨不要核電，又無法提供充足的電力，沒有任何配套之下硬推再生能源，太陽光電板對生態的影響，環保專家學者一再提出質疑，面對這種衝擊，民進黨為何不顧外界強力反彈硬推，民進黨烏山頭水庫種電要給誰用？在地議員尤榮智也提醒民進黨政府要三思，在烏山頭水庫種電若不喊停，居民會強烈反彈。

台南市環保聯盟理事長黃安調指出，民進黨為何不做環評，大家都關心，水是會依季節而做不同變化，若太陽光電板遮蔽，將會阻卻光合作用，烏山頭一年仍能提供1億5萬噸的民生用水，只要維護得宜還可再用50年，未來還可做引水道，但現在卻因為水利會這外行越俎代庖在種電，出了問題誰負責？

台南市經發局蕭富仁副局長、環保局、農業局副局長李建裕鈞表示，中央已經修法，只要不是在溼地種電，就不需環評，太陽光電板材質沒問題，不會導致懮氧化，未來1產生1千7百萬度電提供給大眾用。

主席王家貞強調，若烏山頭水庫種電不喊停，國民黨團會率民眾到台南市政府用行動抗議民進黨汙染民生用水。

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