川普擬在伊朗增1.4萬兵還加碼裝備　官員質疑：要打地面戰？

▲川普可能會在伊朗增加1.4萬的兵力。(圖/美聯社)

實習記者周依儒/綜合報導

美國官員日前透露,由於伊朗的威脅日益增加,因此川普正考慮要增加大約1.4萬名的美軍兵力到中東,除了人力外,也有可能會再援助數十艘的軍艦和其他軍事設備。且最近的種種跡象也顯示,伊朗有可能會發動侵略性攻擊。

根據《華爾街日報》報導,最近有許多艘中東海域上的油輪遭受攻擊,另外,沙烏地阿拉伯的石油生產設施在9月時遭到飛彈和無人機攻擊,這些事件可能都是伊朗在背後操控。因此,目前美國政府也已經提高在中東波斯灣的軍力,同時也對伊朗提出經濟制裁。

▲美國國防部副部長John Rood。(圖/美聯社)

五角大廈副部長強魯德(John Rood)表示,他不方便多說細節,但由於尚未確定是否增加兵力,且情況很容易有變數,因此美國政府的回應也可能會改變。

美國的參議院軍事委員會預計在5日質詢強魯德,但共和黨參議員強許(Josh Hawley)4日在Twitter上發文質疑增兵計畫,他表示「我想在明天的參議院軍事委員會裡聽到為什麼國防部在要在今年派出1.4萬人後,又要再派1.4萬人過去?難道五角大廈要準備打地面戰嗎?」

川普明年即將面臨總統大選,因此他目前急著從海外撤兵來避免衝突。但有官員指出,伊朗問題是為了回應以色列的要求,而川普最快也會這個月作出決定。

▲伊朗總統哈桑‧魯哈尼。(圖/美聯社)

不過,伊朗總統魯哈尼則在4日表示,由於國內的猶太復國份子和反動份子的煽動,才會造成今日被制裁的局面。魯哈尼還強調「我們從未關閉對話的窗口」,若美國願意放棄制裁,那他們也已經準備好進行和平的對話談判,且隨時都可以。

I look forward to hearing tomorrow in Senate Armed Services why the Pentagon reportedly wants 14,000 MORE troops in the Middle East, after sending 14,000 already this year alone. Is the Pentagon preparing for a land war? https://t.co/sR6AwKXERM