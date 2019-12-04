無視阿兵哥休假？日本副相登潛艦出航　麻生解釋：了解環境很重要

▲與渦潮號同型的親潮級潛艦。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

日本副首相兼財務大臣麻生太郎，今年5月登上海上自衛隊潛艦出海「體驗」，不過麻生的登艦行程，安排在部隊休假的星期六，遭到在野黨痛批，把部隊潛艦當成是私人物品。

日本放送協會（NHK）報導，麻生5月18日前往神奈縣橫須賀市，搭乘海上自衛隊第2潛水隊群所屬的渦潮號潛艦（SS-592），在相模灣「體驗」潛艦潛航。

麻生在3日的記者會上，對登艦事件回應表示，為了解海上自衛隊實際狀況才登上潛艦，他身為副首相會出席國家安全保障會議，兼任財務大臣也負責核定防衛預算，「了解自衛隊的現場環境很重要」。

麻生強調，自己都會盡量去現場，包括潛艦之外「從來沒有把潛艦當作是私人物品的想法」

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎（Taro Aso）。（圖／達志影像／美聯社）



海上自衛隊也澄清，當初麻生登艦是經過由財務省與防衛省進行協調，在渦潮號潛艦部隊休假的週六當天，海上自衛隊以「體驗航海」形式，上午讓潛艦從橫須賀港出海進行潛航等，當天下午返港，潛艦「體驗航海」是以促進對部隊任務理解為目的進行，過去也曾讓負責預算的財務省官員等人搭乘過，但近5年內閣閣員搭乘潛艦的例子只有這次。

防衛大臣河野太郎表示，副首相是國家安全保障會議（NSC）成員，財務大臣也有核定防衛預算的立場，當然有必要體驗，「如果依防衛政策等判斷有其必要，當然應該要做」。

日本共同社報導，陪同麻生出海的海上幕僚長山村浩說，希望讓麻生看到潛艦對國防的重要性，以及乘員是在非常嚴苛的生活環境中執行任務。

渦潮號屬於親潮級潛艦，2000年服役至今，長82公尺，寬8.9公尺，高10.3公尺，水下排水量4000噸，乘員70名，潛航極速20節，自持力3週，主要武裝89式魚雷、潛射型魚叉飛彈。

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