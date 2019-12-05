　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園惡師對幼兒掐喉、砸臉施虐　教育局重鍘：終身不得從事幼教

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市中壢區某幼兒園鄭姓教師遭家長指控長期對幼兒施虐，市府教育局已通報教育部為終身不適任幼教工作。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市中壢區某幼兒園鄭姓教師遭家長指控長期對幼兒施虐，市府教育局已通報教育部為終身不適任幼教工作。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某家幼兒園鄭姓教師遭指控，涉嫌對幼兒掐喉、砸臉，家長發現幼兒返家後行為異常，經調閱幼兒園監視器發現鄭師惡行，目前調查至少有5位幼童遭施虐；市府教育局表示，經調查屬實，已函報教育部鄭姓老師不適任，且終身不得從事教保服務工作，同時對園方做出罰鍰10萬元且停招一年處分。

教育局指出，上月接獲家長指控，今年開學後，幼兒突然害怕去上學、害怕面對老師，尤其更害怕吃飯，覺得孩子行為出現異常，懷疑可能是在幼兒園受到刺激，另孩子身上出現不明傷痕，老師卻說是與其他小朋友吵架抓傷，後來問小孩驚覺是被老師掐的。

教育局說，家長還反映，11月中旬到學校要求看監視錄影，發現鄭姓教師竟對小孩用力掐臉、強扭脖子等方式施虐，其他至少還有4、5名小孩也被類似對待，用餐時拿湯匙將食物塞進小孩嘴裡，粗暴地把小孩頭部往後仰、胡亂餵食，甚至還對小孩掐喉、拿水杯砸臉與棉被壓住等粗暴行為，這樣的教師怎能適任於幼兒園？

教育局5日強調，11月18日接獲家長指控後，隔日派員至該園調查，經查該名教保員確有多次對幼兒不當肢體行為及威嚇情事，已函報教育部通報該名人員為不適任，且終身不得從事教保服務工作，移請本府社會局調查是否違反兒權法，對於該園未盡管理之責致損害幼兒權益，依幼兒教育及照顧法裁處罰鍰10萬元及停招一年。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►她走過馬路被車撞傷還遭起訴！檢曝關鍵原因...強闖「禁止穿越分向道」

►桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

►妙齡女火車上熟睡…色狼摸奶一次不夠　「解開扣子摸個爽」鄰座客報警活逮

ET快訊
成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！涉案清潔工判無期徒刑
蟬聯30年女性「奪命第1癌」！醫曝高致病關鍵…避免7生活習慣
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「黑道太子爺」偷6萬元名酒4折賤賣　5年前曾闖國小狹持學童

成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！遺體藏沙發8小時　涉案清潔工無期徒刑

彰化6隻浪狗脫肛口吐白沫3隻死亡　浪愛志工泣訴：是誰這麼狠

「一條火線」燒整夜…滅完再來一條　3天2起！新竹狂吸怪臭味

花蓮殯儀館「詭男半夜3點闖靈堂」打開7棺材！看幾眼後秒跑　民眾目睹嚇壞

桃園惡師對幼兒掐喉、砸臉施虐　教育局重鍘：終身不得從事幼教

菲律賓男來台「打工」　竟與台灣人在住家種大麻

女騎士撞車破相！肇事駕駛判無罪...關鍵畫面曝「僅0.34秒無法反應」

台華輪維修停靠台中港　風浪中「炸魚」油溢出起火26名船員逃生

猛砍同居人數十刀險砍死　吸毒女辯心智缺陷求輕判遭識破

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

「黑道太子爺」偷6萬元名酒4折賤賣　5年前曾闖國小狹持學童

成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！遺體藏沙發8小時　涉案清潔工無期徒刑

彰化6隻浪狗脫肛口吐白沫3隻死亡　浪愛志工泣訴：是誰這麼狠

「一條火線」燒整夜…滅完再來一條　3天2起！新竹狂吸怪臭味

花蓮殯儀館「詭男半夜3點闖靈堂」打開7棺材！看幾眼後秒跑　民眾目睹嚇壞

桃園惡師對幼兒掐喉、砸臉施虐　教育局重鍘：終身不得從事幼教

菲律賓男來台「打工」　竟與台灣人在住家種大麻

女騎士撞車破相！肇事駕駛判無罪...關鍵畫面曝「僅0.34秒無法反應」

台華輪維修停靠台中港　風浪中「炸魚」油溢出起火26名船員逃生

猛砍同居人數十刀險砍死　吸毒女辯心智缺陷求輕判遭識破

私立大學「野雞化」，是誰的責任？

「回家燈很暗」3天退租雷炸　台南妹嘆：穩定客難尋！網4點神教戰

不是在打遊戲！感覺自己「壓力山大」？　這機器握2分半就揭曉

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

愛貓不見了！　飼主走遍社區狂搖飼料像「道士」...回家一看：在廚房

半年鏟肉15kg「瘦出鉛筆腿」！　黃沐妍公開減肥4重點

與卡神楊蕙如親密同遊泰國　蔡易餘：選戰認識！與網軍事件無關

甜瓜連抓進攻籃板「拚到進」轟20分　不配單周最佳？他直言受夠了

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

「黑道太子爺」偷6萬元名酒4折賤賣　5年前曾闖國小狹持學童

社會熱門新聞

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

夫擁19歲小三躺床　人妻抓狂水果刀刺她肚

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

16歲少女「給了」男友　情人節大餐卻泡湯

高雄偷賓利　2賊「走東部」開3百公里藏林口

外送員沒零錢找　女客揮拳抓他下體

辣媽講電話慘遭凌辱5分鐘　3幼子目睹

連千毅律師轟法官未審先判　2法院：誤會

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

挨批沒追網軍金流　北檢：查侮辱案意外揪出卡神

辣人妻與21歲弟激情壞壞！老公見嫩10歲小王爆氣

政大韓籍狼師挨告性騷　出境未歸沒出庭

薛定岳百日　未婚妻：不知半夜哭醒幾次

更多熱門

相關新聞

陽明高中校長遭解職　教育局長證實

陽明高中校長遭解職　教育局長證實

桃園市立陽明高中本月2日舉辦校慶大會時，於500師生身穿黑衣指控校長宋慶瑋遴選資格不符、威權統治等五大訴求，要求市府教育局撤換校長，引發桃園杏壇嘩然！教育局隨後召開校長遴選委員會，基於校園和諧考量，經校長考核小組審議投票後做出「人地不宜」決議不適任，即日起解職，22日由教育局督學黃懷德代理校長職務。

香港教育局宣佈中、小學20日復課！

香港教育局宣佈中、小學20日復課！

永仁高中群聚腹瀉案非屬食品中毒

永仁高中群聚腹瀉案非屬食品中毒

香港宣布明日幼兒園、中小學停課

香港宣布明日幼兒園、中小學停課

曉明女中11學生炸傷中市前往協助

曉明女中11學生炸傷中市前往協助

關鍵字：

惡師對幼兒施虐教育局開鍘終身不得從事幼保

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面