桃園惡師對幼兒掐喉、砸臉施虐　教育局重鍘：終身不得從事幼教

▲桃園市中壢區某幼兒園鄭姓教師遭家長指控長期對幼兒施虐，市府教育局已通報教育部為終身不適任幼教工作。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某家幼兒園鄭姓教師遭指控，涉嫌對幼兒掐喉、砸臉，家長發現幼兒返家後行為異常，經調閱幼兒園監視器發現鄭師惡行，目前調查至少有5位幼童遭施虐；市府教育局表示，經調查屬實，已函報教育部鄭姓老師不適任，且終身不得從事教保服務工作，同時對園方做出罰鍰10萬元且停招一年處分。

教育局指出，上月接獲家長指控，今年開學後，幼兒突然害怕去上學、害怕面對老師，尤其更害怕吃飯，覺得孩子行為出現異常，懷疑可能是在幼兒園受到刺激，另孩子身上出現不明傷痕，老師卻說是與其他小朋友吵架抓傷，後來問小孩驚覺是被老師掐的。

教育局說，家長還反映，11月中旬到學校要求看監視錄影，發現鄭姓教師竟對小孩用力掐臉、強扭脖子等方式施虐，其他至少還有4、5名小孩也被類似對待，用餐時拿湯匙將食物塞進小孩嘴裡，粗暴地把小孩頭部往後仰、胡亂餵食，甚至還對小孩掐喉、拿水杯砸臉與棉被壓住等粗暴行為，這樣的教師怎能適任於幼兒園？

教育局5日強調，11月18日接獲家長指控後，隔日派員至該園調查，經查該名教保員確有多次對幼兒不當肢體行為及威嚇情事，已函報教育部通報該名人員為不適任，且終身不得從事教保服務工作，移請本府社會局調查是否違反兒權法，對於該園未盡管理之責致損害幼兒權益，依幼兒教育及照顧法裁處罰鍰10萬元及停招一年。

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