桃園女好心讓表弟借住　他偷走撲滿金飾還找鎖匠開門

▲桃園市王姓男子去年7月借住表姊家，卻複製鑰匙三度行竊財物，表姊驚覺遭竊報警才知是表弟所為。（示意圖／視覺中國ＣＦＰ）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年7月借住宋姓表姊住家，但王卻藉機偷走內有2萬元撲滿還債，今年6月間，王兩度以複製表姊住家鑰匙潛入，甚至還雇請不知情鎖匠開啟表姊房間，共計偷走價值10萬餘元金飾項鍊與現金等財物花用殆盡，宋女報警處理才查出竟是表弟王男所為，檢方5日偵結依加重竊盜罪提起公訴。

檢警調查，44歲的王姓男子於去年7月中旬借住宋姓表姊位於中壢區住家，竟趁宋女不在家之際，偷走房間內存有2萬元零錢撲滿，得手後用於還債，王男後來複製宋女住家鑰匙，今年6月28日趁宋女出國持複製鑰匙入侵，偷走價值10萬餘元金飾項鍊、金戒指與金元寶，2天後再度潛入宋女住家，因無法開啟宋女房門，還找來不知情鎖匠開門，竊取現金4000元後離去，王男將竊得財物典當花用殆盡。

宋女回國後驚覺遭竊報警處理，警方根據附近監視畫面查出是王男所為，循線將王男拘捕到案，並起出6張當票等證據；王男偵訊時坦承犯行，檢方偵結依加重竊盜罪嫌將王男提起公訴。

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