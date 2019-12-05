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打開窗戶找媽媽！7歲女童遭寵物貓踹一腳…9樓墜下休克送醫

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▲▼ 貓，貓咪。（圖為示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲ 女童遭家中的寵物貓從9樓踹下。（圖為示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合外電報導

俄羅斯北部近日發生一起離奇墜樓案，一名7歲女童打開住家窗子尋找媽媽的身影，卻不慎遭到家中的寵物貓踹下樓，導致1人1貓從30公尺高的9樓墜下，摔落在1樓的雪堆上，所幸並未發生憾事。

根據英媒《每日郵報》報導，這起事件發生在俄羅斯北部的新烏連戈伊鎮（俄語：Но́вый Уренго́й），這名7歲女童在家中等媽媽回家，想與媽媽到外面散步，等待的期間與家中的寵物貓玩耍，用背包將貓咪裝起來。

裝起貓咪後，這名女童穿上冬衣、揹起包包，走到窗邊開窗探頭，尋找媽媽的身影，豈料這時貓咪試圖從包包鑽出，蹬腿的瞬間將女童給推了出去，導致女童從9樓墜下，摔在1樓的雪地上；而貓咪也跟著女童墜落。

▼女童打開窗戶找媽媽，卻不慎被背包中的貓咪蹬了一腳，導致從窗戶墜下。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大樓,建案（圖／取自免費圖庫Pexels）

一名路人經過雪堆，發現女童倒臥在裡面，當場嚇傻報案，將女童送往醫院治療。幸運的是，由於女童身上穿著冬衣，加上1樓積雪相當厚，女童身上雖有嚴重瘀傷，但沒有生命危險；一同摔下的貓咪則沒受到任何傷害。

當地警方指出，女童是在休克狀態下被發現，隨後被送往醫院，但生命跡象穩定，沒有危及生命，目前仍在進一步調查詳細事件經過。

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貓咪散步媽媽寵物墜樓

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