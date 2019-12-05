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選舉宣傳利器上身！　蔡其昌LED 2.0版後背包超吸睛

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記者李忠憲／台中報導

什麼！背包也能打廣告！立法院副院長蔡其昌曾出書「後背包的初心」，有業者特別贈送他LED2.0版後背包，內藏LED燈組，可跑馬燈顯示「立法委員唯一支持蔡其昌」字樣，十分吸睛。蔡其昌表示，科技不斷新，後背包也成選舉利器，相信在宣傳上會更有利。

▲▼蔡其昌獲贈LED 2.0版後背包，成選舉宣傳利器。（圖／蔡其昌競總提供）

▲蔡其昌獲贈LED 2.0版後背包，成選舉宣傳利器。（圖／蔡其昌競總提供）

總統與立法委員選舉倒數只剩30幾天，各參選人無不勤跑基層、發文宣，爭取選人目光及認同支持。爭取連任的立法院副院長蔡其昌，最近揹著一個很特別的後背潮包，表面竟可以跑馬燈顯示「立法委員唯一支持蔡其昌」字樣等，走在街上吸引民眾目光，宣傳效果十足。

▲▼蔡其昌獲贈LED 2.0版後背包，成選舉宣傳利器。（圖／蔡其昌競總提供）

▲▼蔡其昌曾出書「後背包的初心」，友人得知將研發的後背包送給他。（圖／蔡其昌競總提供）

▲▼蔡其昌獲贈LED 2.0版後背包，成選舉宣傳利器。（圖／蔡其昌競總提供）

▲▼蔡其昌獲贈LED 2.0版後背包，成選舉宣傳利器。（圖／蔡其昌競總提供）

蔡其昌表示，這背包是他的粉絲兼朋友送的，朋友得知他曾出書「後背包的初心」，知道後背包對他有特殊意涵，因此將自行研發、內藏LED燈組的的2.0版後背包贈送給他。雖然外觀一點也看不出來有異狀，但一打開開關，就成選舉利器，非常吸睛，更有人一看到就問「是在哪邊買的​？」、「好想要一個喔」，效果破表。

他也說，科技不斷創新，連後背包都可以成為行動看板，相信在選舉宣傳上會非常正面，讓民眾知道他努力的成果。

修圖修到厭世！這款CP值很可以


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