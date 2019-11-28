台東學童拾獲耳機交派出所　警長贈送爆閃LED

▲所長得知學童檢到東西不僅沒有占為己有，還主動交到警所，特致贈腰掛式爆閃LED表揚。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣池上鄉福原國小三名學童27日傍晚走進池上分駐所，對值班警員劉政德說「警察叔叔我們檢到耳機」，此時所長廖建全正好返所，得知學童檢到東西不僅沒有占為己有，還主動交到警所，特致贈腰掛式爆閃LED以茲表揚，離所前與值班員警合影，留下可愛畫面！

台東福原三名國小學童27日下午5時左右，有些膽怯的走進池上分駐所，值班警員劉政德友善的對他們說「小朋友，有甚麼事警察哥哥可以幫忙的嗎」，其中一名就把手中物品遞給警察，羞澀的說「警察哥哥我們檢到一個耳機，老師上課有說，檢到東西要交給警察，所以…就來了」。

▲台東福原三名國小學童交給池上分駐所拾獲的耳機。

員警毫不馬虎隨即依拾得物規定受理，適逢所長廖建全返所，得知上述情事，深覺學童正直的品德操守令人感動值得奬勵，隨即致贈每人一個「腰掛式爆閃LED燈」，並稱讚「好品德」！民眾若有在池上地區遺失耳機，也可來電池上分駐所089-862004查詢，謝謝！

關山警察分局分局長潘仕能表示，三名小學童「拾金不昧」，證明學校落實教學，建立學童良好品德！民眾若是拾獲物品或是金錢，請交至鄰近分駐(派出)所所，經清點後將物件拍照上傳，已知遺失物所有人者，通知其領回，未知遺失物所有人者，依規定公告，超過領取期限依規定拍賣；民眾切勿占為己有，以免因一時的貪心而觸法。

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