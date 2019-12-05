快訊／桃園高階警官陳屍龍潭家中　死因待釐清

▲桃園一名高階警官在家中身亡。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園市警界5日下午1時許傳出一起憾事，一名鍾姓高階警官被發現時陳屍在龍潭家中，現場並無打鬥跡象。對此，桃園市警局表示，該名警官於5日下午1時許被發現陳屍在龍潭家中，而警方指出，該名警官因身體不適請假一個月，目前是第三週。另外，家人則透露，中午有找他外出用餐，但沒出去，返家後鍾就已經死亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995