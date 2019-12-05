幼兒學費補助通勤族「看的到吃不到」　北市府允諾研議

▲何志偉召開「通勤爸媽被『柯』薄，通勤家庭被放生」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市政府自2018年發放「一生六六大順方案」學費補助，凡設籍台北市並就讀台北市私立幼兒園之家庭，即可領取一年2萬7千元的幼兒學費補助。不過民進黨立委何志偉5日與民進黨立委候選人阮昭雄、許淑華召開記者會，質疑此方案是讓通勤族父母「看的到卻吃不到」，缺乏政策上的公平正義。

何志偉5日與民進黨台北市議員、立委參選人阮昭雄、許淑華於立法院召開「通勤爸媽被『柯』薄，通勤家庭被放生」記者會，並邀請教育部國民及學前教育署視察石淑旻、台北市政府法物局編審張藏文、台北市政府教育局學前科專門委員徐華鮮及台北市政府教育局主秘陳素慧等人與會討論。

何志偉表示，自己所屬的士林、北投選區有很多民眾雖住在台北市，卻每天要通勤到鄰近的新北市三重、淡水等地上班，迫於接送問題必須把小孩送到新北市的幼兒園，卻因此無法請領台北市每年27000元、平均每學期13660園的私幼補助。

何志偉指出，根據教育部資料顯示，目前設籍台北市、就讀新北市私幼的幼兒約有2311人，若以一年27320補助計算，約有6300萬的補助是民眾「看的到卻吃不到」，缺乏政策上的公平正義。

▲何志偉召開「通勤爸媽被『柯』薄，通勤家庭被放生」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



許淑華認為，問題的本質在於北市府一開始編列預算時，就不該排除通勤家庭，她會要求北市府就此部分予以補助。此外，時任台中市長的交通部長林佳龍在市長任內，也有推出類似的幼兒補助，且沒有排除掉通勤族父母，質疑北市府是卸責給法規問題。

何志偉說，台中市在發放補助時即有考量「一日生活圈」之概念，開放幼童若是就讀彰化、南投、苗栗等三縣市，父母或監護人之工作地點距離幼兒園不超過10公里者，即可申請台中市托育一條龍的幼兒學前教育補助方案。

阮昭雄也說，台北市作為首善之都，資源遠比其他縣市更豐沛，做事也應該比起其他縣市更加細緻，應該參考台中市托育一條龍幼兒學前教育補助方案的「一日生活圈」概念。

對此陳素慧表示，北市府將會朝設籍於台北市但就讀於外縣市的幼兒園，能否比照與就讀北市私幼領取一樣補助的方向一併帶回研議，討論是否應修改相關辦法規定。

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