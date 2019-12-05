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小確幸又來了！觀光局國旅補助經費還有剩　確定展延到明年1月底

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▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲士林夜市是觀光客必訪景點。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月起至今年底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，補助國人旅遊每人最多2000元，本次補助共逾7800家業者報名，為歷次計畫最高，各縣市旅客申請自由行補助金額逾13億元，尚餘約15億元。交通部長林佳龍今天宣布，補助計畫確定展延至明年1月底，夜市抵用券使用期限也同步展延。

交通部觀光局9月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，國人迴響熱烈，參與旅宿業家數約7800家，占全部合法旅宿業者6成，為歷次補助最高。各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾13億元，已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

請繼續往下閱讀...

由於明年春節前適逢選舉，旅館公會全聯會理事長張榮南表示，國人出遊意願會因此降低，又正好碰上大陸限台令，對觀光業者而言，必定是雪上加霜，因此不斷呼籲交通部務必展延國旅補助計畫至明年除夕前，否則旅館業恐衍生倒閉潮。

林佳龍今日發布臉書宣布，秋冬國旅補助住宿1000元，截至11月底申請突破357萬人次，成功帶動國內旅遊市場。應業者要求，秋冬國旅補助將延長至明年1月底，夜市抵用券使用期限同步展延。

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲士林夜市是觀光客必訪景點。（圖／記者張一中攝）

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