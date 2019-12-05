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加碼亂套！國旅補助延到1月底⋯溫泉券期限卻差8天　觀光局考慮跟進

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▲▼冬天烏來野溪溫泉泡湯民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲烏來野溪溫泉泡湯民眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月推出「擴大秋冬國旅補助計畫」，自由行旅客每人最高可補2000元，另外還送夜市券、泡湯券，交通部長林佳龍今宣布，補助計畫與夜市券將一併延至明年1月底。而泡湯券的使用期限只到1月23日，與補助期限不同，觀光局表示，正在評估業者需求決定是否展延。不過業者認為，泡湯券助益不大，「有延沒延都還好」。

觀光局推出「擴大秋冬國旅補助計畫」，實施時間自今年9月至12月底，若分別在本島與離島自由行，每人最多可補2000元住宿費，此外住房還可收到200元夜市券、200元泡湯抵用券。

請繼續往下閱讀...

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲夜市抵用券使用期限展延至明年1月底。（圖／記者張一中攝）

旅館公會全聯會理事長張榮南日前不斷呼籲，補助計畫務必延至除夕前，否則適逢選舉與大陸限台令，恐會衍生旅館倒閉潮。林佳龍今表示，因應業者需求，補助計畫與夜市券將一併延至明年1月底，讓民眾「玩個夠」。

不過現行的泡湯券使用期限只到1月23日，與補助計畫期限有8天的落差。觀光局國民旅遊組科長陳軒弘表示，目前正在調查業者意見，評估是否跟進延長到明年1月底，不過由於溫泉券使用期限本來就較長，因此只要在1月23日前宣布是否展延，都不會影響民眾使用權益。

▲▼冬天烏來野溪溫泉泡湯民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲烏來野溪溫泉泡湯民眾。（圖／記者湯興漢攝）

宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長李文欽表示，若可以展延的話當然配合，但其實溫泉券對溫泉產業助益不大，由於旅客拿到溫泉券後，必須下次再來消費才能折抵，但溫泉券也只補助200元，來一趟還要花費車資、住宿費等，根本不划算，他直言「不會有人為了泡湯專程跑來」。

李文欽說，旅客可能在宜蘭拿到溫泉券，再回到住宿地泡湯，如此並未幫助宜蘭當地產業，甚至許多人是乾脆不使用溫泉券，畢竟只補助200元，誘因並不高。

李文欽表示，到礁溪泡溫泉的多是當地人，多數人會一次買一個月的泡湯套券，但由於沒有住宿，也拿不到溫泉折抵券，他認為，如果是發送消費券，對當地觀光產業較有幫助，旅客入住後拿到消費券，就可到當地商家如羅東夜市等地消費，「至於泡湯券有沒有都還好，反正都是左口袋的錢拿到右口袋而已」。

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