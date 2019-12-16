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陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲海巡人員將駕駛波特船落海民眾，一家三口救上岸。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

一艘波特船15日晚上在高雄鳳鼻頭沙灘外海，因操作不當而導致翻覆。海巡署獲報立即調派第五海巡隊線上巡防艇前去救援，所幸保住了一家人性命，對此獲救民眾表示萬分感謝。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲海巡人員將駕駛波特船落海民眾，一家三口救上岸。（圖／記者翁進忠翻攝）

這一起事件就發生在15日晚間8時47分，海巡署第七巡防區指揮部接獲賴姓民眾報案，因其駕駛船筏於鳳鼻頭沙灘外海翻覆，請求救援，第七巡防區指揮部立即調派第五海巡隊線上巡防艇(PP-10026)與第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所90P救生艇立即前往救援，所幸在9時15分順利將人員平安救起。

救援行動因為天色已暗，翻覆船筏也沒有警示燈，且報案人也不知道翻覆地點，增加搜救上的困難，還好在第七巡防區指揮部指導下，經由巡防艇以強力探照燈搜尋下，終於在8時56分發現落海民眾及翻覆的「波特船」，因為該海域水深較淺，巡防艇無法靠近，於是調派90P救生艇前往救援，並在晚上9時15分將落海的2名成年男子及1名6歲小男孩平安救上岸。此次獲救小男孩雖然只有6歲，但表現十分勇敢及冷靜，完全沒有驚慌失措，配合救生人員指令，使救援得已完成。

經瞭解，該艘波特船為賴姓男子所有，這一次帶著兒子及小舅子從林園駕駛波特船出海，因操作不當導致翻覆，所幸海巡迅速的救援，保住了他一家人的性命，對於海巡人員的幫助表示萬分感謝。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲獲救6歲小男孩吃著救難人員給的食物。（圖／記者翁進忠翻攝）

海巡署第七巡防區指揮部表示，波特船屬於類船型浮具，推進動力限制為12千瓦以下，禁止從漁港進出，若違規可依漁港法裁處3萬至15萬罰鍰，因此出海遊玩時，還是搭乘合法、具通訊器材及救生裝備之船舶，便於意外發生時得以第一時間自救及通報，並在此呼籲民眾，海象瞬息萬變，從事海上相關活動時應謹慎小心，如發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線。

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