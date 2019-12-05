　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼mina雜誌公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

▲《mina》雜誌中文版公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

記者林育綾／綜合報導

2003年1月創刊的日本雜誌《mina》中文版，在今（12/5）宣布停刊！結束將近17年、長達6000多個日子的內容製作，青文出版社在《mina 米娜時尚國際中文版》粉絲專頁發出公告，坦承「面對傳播媒體大環境的改變與衝擊下，幾經挑戰仍不敵巨浪來襲」，沈重宣布2019年12月1日為最後一期，同時停止訂閱服務。

《mina》雜誌讀者群以年輕女性為主，內容介紹日本與台灣兩地的流行消息，包括時尚穿搭、生活話題、娛樂、人物專訪、料理⋯等內容。許多女性網友表示，自己從少女時代開始以此為指標，學習穿搭、增加自信，「是陪伴青春的重要回憶」。

請繼續往下閱讀...

▲▼mina雜誌公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

▲《mina》中文版宣告，2019年12月1日出刊（01 月號）為最後一期。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

而《mina》今（5）日在粉絲頁公告，「自2003年1月創刊以來，在這6000多個日子裡，每期都難掩興奮迫不及待地，將最新的日本時尚流行資訊，傳遞給屬於《mina》的廣大讀者們。」

然而，面對傳播媒體大環境的改變與衝擊下，我們幾經挑戰仍不敵巨浪來襲。在此，必須沉重地宣布《mina》2019 年 12 月 1 日出刊（01 月號）為最後一期，並停止訂閱服務。

《mina》表示，「此刻充滿不捨與感謝，一切的美好都因每位讀者的喜愛，而使《mina》的純粹與精彩停留在所有人心中，最後衷心感謝所有讀者多年來的欣賞與扶持。」

▲▼mina雜誌公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

▲《mina》雜誌中文版停刊公告。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

網友看了公告後也紛紛不捨留言，「怎麼會，最期待每個月的mina⋯⋯」「陪伴了姐姐的青春歲月」「謝謝妳們，有Mina的青春歲月還有可以豁然開朗的穿搭提案都是回憶，辛苦了！」「Mina陪我成長好多年，謝謝你們」「才覺得最近幾月都內容很讚的說⋯⋯」「我今年已經35歲了，謝謝有Mina在我的青春歲月裡，讓我少了很多嘗試錯誤，多了一些自信與快樂的回憶」「謝謝Mina一路的陪伴，是整個青春的好朋友，實在是太感傷了~~~」

而《mina》小編也感性地回應，提到「好多人的青春回憶裡都曾住了mina」，也一一感謝網友的支持，同時請大家繼續支持日版的mina，「期待某天能有機會其他形式再和大家相逢」。

▲▼mina雜誌公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

▲許多女性網友不捨表示「自己的青春裡住了mina」。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

ET快訊
蟬聯30年女性「奪命第1癌」！醫曝高致病關鍵…避免7生活習慣
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！「政聞笑畫繪畫展」打破黨派族群

超方便！易遊網首創「旅平險一站服務」　訂票5步驟就可加保

土地公婆夢中慈祥笑！屬蛇妹隔天冒靈感　理舊衣「翻出一疊新百鈔」超驚喜

17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

臭氧濃度高於世衛警戒值　環團批：政府臭氧假達標、籲立法管制

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

服務業奧斯卡獎出爐！遠通電收奪7大獎　成唯一「公共運輸業傑出店長」

華航明年3/29起直飛宿霧！機票5060元起　每週飛6趟早去午回超方便

2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

蔡英文稱「學習歷程檔案」不利弱勢生　教團：總統你錯了！

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！「政聞笑畫繪畫展」打破黨派族群

超方便！易遊網首創「旅平險一站服務」　訂票5步驟就可加保

土地公婆夢中慈祥笑！屬蛇妹隔天冒靈感　理舊衣「翻出一疊新百鈔」超驚喜

17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

臭氧濃度高於世衛警戒值　環團批：政府臭氧假達標、籲立法管制

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

服務業奧斯卡獎出爐！遠通電收奪7大獎　成唯一「公共運輸業傑出店長」

華航明年3/29起直飛宿霧！機票5060元起　每週飛6趟早去午回超方便

2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

蔡英文稱「學習歷程檔案」不利弱勢生　教團：總統你錯了！

半年鏟肉15kg「瘦出鉛筆腿」！　黃沐妍公開減肥4重點

與卡神楊蕙如親密同遊泰國　蔡易餘：選戰認識！與網軍事件無關

甜瓜連抓進攻籃板「拚到進」轟20分　不配單周最佳？他直言受夠了

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

「黑道太子爺」偷6萬元名酒4折賤賣　5年前曾闖國小狹持學童

營收老大鴻海稱霸12年　2到5名的總和　台積電蟬聯9年獲利王

蔡英文回擊韓國瑜「扮演上帝說」：政府不是上帝！人民才是主人

失望的小民／「破壞國軍形象」的將領，軍人氣節與風骨何在？

三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證　將成為全球第一部5G平板

陽台出現肥美橘貓！半夜翹家喵喵叫　網羨：這是強迫收編啊

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

哥逝5年！鋼鐵妹妹淚：LINE都沒回

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

車會暴衝！技師踩油門「怒比中指」

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

更多熱門

相關新聞

Mina睽違5個月發文「4周年謝謝」粉絲淚崩

Mina睽違5個月發文「4周年謝謝」粉絲淚崩

南韓女團TWICE 20日舉辦出道4周年兼萬聖節見面會，成員Mina於7月起就因恐慌症而缺席回歸和演唱會，沒想到竟驚喜現身且與成員們合體表演，讓粉絲相當感動。她在活動結束後也久違地透過IG跟粉絲互動，慶祝4周年。

MINA驚喜現身　多賢扮阿拉丁鎮壓全場

MINA驚喜現身　多賢扮阿拉丁鎮壓全場

MINA拍攝專輯照燦爛笑了！

MINA拍攝專輯照燦爛笑了！

TWICE回歸拿一位：謝謝Mina鼓起勇氣

TWICE回歸拿一位：謝謝Mina鼓起勇氣

多賢打歌服NG！粉：顏值戰勝Cody

多賢打歌服NG！粉：顏值戰勝Cody

關鍵字：

mina

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面