17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

▲《mina》雜誌中文版公告將停刊。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

記者林育綾／綜合報導

2003年1月創刊的日本雜誌《mina》中文版，在今（12/5）宣布停刊！結束將近17年、長達6000多個日子的內容製作，青文出版社在《mina 米娜時尚國際中文版》粉絲專頁發出公告，坦承「面對傳播媒體大環境的改變與衝擊下，幾經挑戰仍不敵巨浪來襲」，沈重宣布2019年12月1日為最後一期，同時停止訂閱服務。

《mina》雜誌讀者群以年輕女性為主，內容介紹日本與台灣兩地的流行消息，包括時尚穿搭、生活話題、娛樂、人物專訪、料理⋯等內容。許多女性網友表示，自己從少女時代開始以此為指標，學習穿搭、增加自信，「是陪伴青春的重要回憶」。

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▲《mina》中文版宣告，2019年12月1日出刊（01 月號）為最後一期。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）

而《mina》今（5）日在粉絲頁公告，「自2003年1月創刊以來，在這6000多個日子裡，每期都難掩興奮迫不及待地，將最新的日本時尚流行資訊，傳遞給屬於《mina》的廣大讀者們。」

「然而，面對傳播媒體大環境的改變與衝擊下，我們幾經挑戰仍不敵巨浪來襲。在此，必須沉重地宣布《mina》2019 年 12 月 1 日出刊（01 月號）為最後一期，並停止訂閱服務。」

《mina》表示，「此刻充滿不捨與感謝，一切的美好都因每位讀者的喜愛，而使《mina》的純粹與精彩停留在所有人心中，最後衷心感謝所有讀者多年來的欣賞與扶持。」

▲《mina》雜誌中文版停刊公告。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）



網友看了公告後也紛紛不捨留言，「怎麼會，最期待每個月的mina⋯⋯」「陪伴了姐姐的青春歲月」「謝謝妳們，有Mina的青春歲月還有可以豁然開朗的穿搭提案都是回憶，辛苦了！」「Mina陪我成長好多年，謝謝你們」「才覺得最近幾月都內容很讚的說⋯⋯」「我今年已經35歲了，謝謝有Mina在我的青春歲月裡，讓我少了很多嘗試錯誤，多了一些自信與快樂的回憶」「謝謝Mina一路的陪伴，是整個青春的好朋友，實在是太感傷了~~~」

而《mina》小編也感性地回應，提到「好多人的青春回憶裡都曾住了mina」，也一一感謝網友的支持，同時請大家繼續支持日版的mina，「期待某天能有機會其他形式再和大家相逢」。

▲許多女性網友不捨表示「自己的青春裡住了mina」。（圖／翻攝自Facebook／mina米娜時尚國際中文版）