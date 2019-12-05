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【廣編】APEC第31屆汽車對話會議　超過百人共襄盛舉

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【廣編特輯】

國際貿易局副局長劉威廉（圖／樂天市場提供）

▲國際貿易局副局長劉威廉開幕致詞。

圖、文／樂天市場提供

APEC第31屆汽車對話會議於12/4、12/5在台北南港展覽館1館舉行，計有美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、香港、俄羅斯、加拿大、墨西哥、秘魯及我國等APEC會員體汽車產業政策官員、車輛公協會代表、業者等百餘人共襄盛舉。

此次會議將由會員體分享汽車市場發展現況，從國際貿易的角度探討車輛法規及標準更新情形、自動駕駛車及電動車的發展趨勢等，並希望完成APEC自動駕駛車指導準則，促進APEC地區發展安全、科技化及具經濟價值的自動駕駛車產業。此外，會後將安排與會人士參訪台灣智駕實驗室及試乘我國自行研發之自動駕駛車，展現我國在自動駕駛科技、服務及營運的創新模式。

主辦單位指出，本次會議由經濟部國際貿易局、工業局、技術處、交通部路政司等單位及私部門共同辦理，除彰顯台灣積極主辦APEC活動並作出貢獻，亦有助於加強我國與APEC經濟體在推動汽車產業政策的經驗交流，讓各國瞭解我國在推動自動駕駛車、電動機車的進展，促進各項合作計畫的推動，協助我國業者拓展海外商機，增進APEC地區的經濟成長及消費者福祉，進一步帶動產業永續發展。

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