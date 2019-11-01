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智利取消APEC峰會！中美協議簽署可能受影響...《陶然筆記》揭露關鍵

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▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲陸媒認為中美磋商並未受到外界干擾。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

白宮原本預定於智利APEC會議期間，與中國國家主席習近平完成簽署第一階段美中貿易協議，但智利突然宣布取消主辦峰會，因此外界擔心簽署進度會受到影響。對此，具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」31日發文澄清，按照中國商務部發布的聲明，表明雙方經貿磋商並未受到外界的干擾。

受到近期示威抗議影響，智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）30日透過電視轉播宣布，決定取消11月預定舉行的APEC領導人峰會及等國際會議。陶然筆記認為，由於最近中美經貿磋商進展順利，外界普遍對原定於在智利召開的這場峰會抱有期待，認為中美有很大可能在峰會期間達成階段性協議。

然而，《路透社》日前引述消息人士的話說，美國提議讓APEC改在阿拉斯加或夏威夷舉行，但大陸則屬意澳門。陶然筆記指出，從美國白宮副新聞秘書的表態及中國商務部的聲明來看，這條消息並沒有事實依據。

按照中國商務部31日發的聲明中有「磋商工作進展順利」、「原計畫」等關鍵詞，陶然筆記指出代表「中美經貿磋商目前並未受到外界的干擾」。不論APEC峰會開不開，中美經貿磋商仍在按原計畫，繼續快節奏推進，「從中美兩邊釋放信息的節奏和內容看，現階段雙方仍然體現出較明顯的協調性。」

至於「中國提議到澳門去簽協議」，陶然筆記稱「更像是無中生有的猜測」；當前正是高度敏感複雜的時候，人們對一絲一毫的風吹草動都十分在意，但眼下尤其需要雙方保持理性冷靜，繼續相向而行。

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