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普丁簽署「反蘋果法」強制電子產品須預裝俄羅斯軟體　蘋果揚言退出俄國市場

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▲普丁。（圖／路透）

▲普丁簽署「反蘋果法」。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前簽署了一項新法案，要求在俄羅斯銷售的所有智慧型手機、電腦及智慧電視，都必須預裝俄羅斯的軟體，否則禁止銷售。

根據《莫斯科時報》報導，這項又被稱為「反蘋果法」的法律將於明年 7 月 1 日生效，蘋果拒絕出售裝有第三方應用程式的產品。

部分電子產品零售商表示反對，質疑這項法規是在未經諮詢的情況下通過的；但也有支持者表示，這些措施是在保護俄羅斯的消費者，避免俄羅斯科技產業受到西方不公平競爭。

據俄羅斯新聞網站《Meduza》報導，不遵守法律的公司將面臨 20 萬盧布（約新台幣9萬5千元）的罰款。蘋果先前曾威脅表示，如果不裝俄羅斯軟體就完全禁止銷售，他們將退出俄羅斯市場。

一位蘋果消息人士告訴俄國外媒《The Bell》，授權第三方應用程式直接進入蘋果生態，等同於「越獄」，並構成安全威脅，公司不能容忍這種風險。

俄羅斯數位版權非政府組織 Roskomsvoboda 擔心這項法律在缺乏透明度和適當控制的情況下執行。創辦人科茲留克（Artem Kozlyuk）表示，如果立法者真的更想保護俄羅斯消費者，那麼應該支持禁止預裝任何軟體。

俄羅斯的手機市場由蘋果、三星、華為等外國公司主導。根據這項新法律，俄羅斯政府將列出需要預裝在電子產品上的俄羅斯軟體清單。

近年來，俄羅斯推出更為嚴厲的網路法律，像是要求搜尋引擎刪除一些搜尋結果、與通訊服務和安全服務部門共享加密密鑰以及社交平台的用戶數據須存在俄羅斯伺服器等等。

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關鍵字：

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