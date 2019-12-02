基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市中正區砂子里里長曾秀菁在去年九合一大選中高票當選，選舉期間卻被檢警挖出，涉嫌透過友人以30萬元勸退同樣想參選里長的陳姓男子，再讓樁腳安排里民一起到某餐廳餐敘。基隆地院日前審結此案，認定曾女的行為的確違反公職人員選舉罷免法，最後判處4年2月有期徒刑，同時還得褫奪公權4年，全案仍可上訴。

▲曾秀菁涉嫌賄賂，被法官判刑並褫奪公權4年。（圖／翻攝自Facebook／曾秀菁）

基隆檢警獲報，曾秀菁在2017年3月間得知同一里的陳男也有意參選，與先生商量之後，竟然拿出30萬元想勸對手棄選，並在同年隔月把錢拿給何姓友人，最後輾轉交到陳男手上，對方收了錢也同意放棄參選。

事情到這裡還沒結束，曾秀菁先是以社區關懷協會的名義舉辦餐會，再請林姓、張姓樁腳邀請里民一同前來餐敘，全程免費吃喝。雖然基隆地檢署檢察官在選舉投票前就依法起訴，但她最後仍高票當選。

▲區公所的網站仍掛著曾秀菁的名字和照片。（圖／翻攝自基隆市中正區公所網站）

檢方改提起當選無效之訴，不僅起訴曾秀菁和她的丈夫，連收錢棄選的陳男以及林姓、張姓兩名樁腳都挨告。基隆地院日前審結，並依違反公職人員選舉罷免法，判處曾秀菁4年2月有期徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

雖然基隆市政府民政處將會在收到判決書之後，再研議後續該如何處置；但在基隆市中正區公所網頁的里長介紹欄中，砂子里的里長目前仍掛著曾秀菁的名字和照片，還有她對自己的六大點期許，包含：

1.推動里內各區域社區總體營造，創造特色美化家園。

2.爭取104、107市公車增班砂子里班次及路線。

3.照顧中低收入弱勢族群，落實關懷老人居家社會福利服務措施。

4.整合海科館及建立社區資源平台，促使海生館落成，推動地方興榮。

5.重視公共衛生及環境保護工作，提供里民優質舒適生活環境。

6.加強里民溝通管道，設計里民交辦便民表，提供里民交辦里長辦理。