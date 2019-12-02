　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市中正區砂子里里長曾秀菁在去年九合一大選中高票當選，選舉期間卻被檢警挖出，涉嫌透過友人以30萬元勸退同樣想參選里長的陳姓男子，再讓樁腳安排里民一起到某餐廳餐敘。基隆地院日前審結此案，認定曾女的行為的確違反公職人員選舉罷免法，最後判處4年2月有期徒刑，同時還得褫奪公權4年，全案仍可上訴。

基隆女里長出價30萬讓對手棄選，被法院判刑。（圖／翻攝自Facebook／曾秀菁）

▲曾秀菁涉嫌賄賂，被法官判刑並褫奪公權4年。（圖／翻攝自Facebook／曾秀菁）

基隆檢警獲報，曾秀菁在2017年3月間得知同一里的陳男也有意參選，與先生商量之後，竟然拿出30萬元想勸對手棄選，並在同年隔月把錢拿給何姓友人，最後輾轉交到陳男手上，對方收了錢也同意放棄參選。

事情到這裡還沒結束，曾秀菁先是以社區關懷協會的名義舉辦餐會，再請林姓、張姓樁腳邀請里民一同前來餐敘，全程免費吃喝。雖然基隆地檢署檢察官在選舉投票前就依法起訴，但她最後仍高票當選。

基隆女里長出價30萬讓對手棄選，被法院判刑。（圖／翻攝自基隆市中正區公所網站）

▲區公所的網站仍掛著曾秀菁的名字和照片。（圖／翻攝自基隆市中正區公所網站）

檢方改提起當選無效之訴，不僅起訴曾秀菁和她的丈夫，連收錢棄選的陳男以及林姓、張姓兩名樁腳都挨告。基隆地院日前審結，並依違反公職人員選舉罷免法，判處曾秀菁4年2月有期徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

雖然基隆市政府民政處將會在收到判決書之後，再研議後續該如何處置；但在基隆市中正區公所網頁的里長介紹欄中，砂子里的里長目前仍掛著曾秀菁的名字和照片，還有她對自己的六大點期許，包含：

1.推動里內各區域社區總體營造，創造特色美化家園。
2.爭取104、107市公車增班砂子里班次及路線。
3.照顧中低收入弱勢族群，落實關懷老人居家社會福利服務措施。
4.整合海科館及建立社區資源平台，促使海生館落成，推動地方興榮。
5.重視公共衛生及環境保護工作，提供里民優質舒適生活環境。
6.加強里民溝通管道，設計里民交辦便民表，提供里民交辦里長辦理。

ET快訊
快訊／高以翔水晶棺運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別
星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優
泰簽證需「財力證明」台灣用免簽報復？　駐泰代表揭殘酷真相：台
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

台北港沉箱填海「3工人陪葬」　疑工程未設防落水措施7人落海

三峽男子財務糾紛揮刀傷人　3日後感情糾紛...換他被砍住院

三重8+9妹KTV「20比1霸凌公審」推擠拉扯髮　集體飲料灌頂笑喊「生日快樂」

五指山重機騎士下山過灣側滑　撞對向BMW重機「這下賠很大」

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

三重89妹集體霸凌！見警秒吐「情慾真相」　凶狠4女下場慘了

快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

台北港沉箱填海「3工人陪葬」　疑工程未設防落水措施7人落海

三重8+9妹KTV「20比1霸凌公審」推擠拉扯髮　集體飲料灌頂笑喊「生日快樂」

三峽男子財務糾紛揮刀傷人　3日後感情糾紛...換他被砍住院

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

法院認證「沒支持一國兩制」　韓國瑜挨告簽結

睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

快訊／高以翔水晶棺8點10分運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別

開100萬公里還沒壞的超神特斯拉Model S　5年維修費只花了44萬元

BB-8、黑武士化身煮飯機器人！《星際大戰》經典角色快煮鍋5款都想要

空拍照超震撼！萬人擠爆挺小英　蔡英文新北、桃園造勢「場場滿」

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

歐盟首位女領導人！馮德萊恩就任「執委會主席」　慶祝《里斯本條約》10周年

錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

神秘女開團印度自助行！7台女竟被「丟包沙漠」…深夜陌生男闖進帳篷

社會熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

貓兒子火化埋盆栽被偷　主人淚喊：拜託還給我！

台北港沉箱填海作業「3工人陪葬」

她嗆警「勸個屁」有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

他拿出熱熱的給吃　嫩妹秒昏厥 遭囚禁

美髮師洗頭一半起貪念…假動作偷客COACH包

女里長30萬勸退對手　遭判4年2月

奧迪撞護欄翻2圈　19歲駕駛和乘客輕傷

板橋男強拉國小女童「恐怖猥褻6mins」

更多熱門

相關新聞

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

基隆市愛一路一處KTV今（1日）凌晨0時許發生流血鬥毆，一名丁姓少年酒後闖入另間包廂，與林姓少年等人爆發激烈肢體衝突，遭現場3、4人砍傷，但林男當下也反擊砍傷3人。店家見狀後立即報警，警方調動快打部隊到場，將雙方人馬壓制並帶回偵辦，同時協助傷者送醫，目前已將涉案少年函送少年法庭偵辦。

腳踝扭傷瘀腫　中醫師：放血好處多

腳踝扭傷瘀腫　中醫師：放血好處多

熊貓出沒　外送員專業熱誠感動人

熊貓出沒　外送員專業熱誠感動人

新北里長珍食　餐盒溫飽獨居長者

新北里長珍食　餐盒溫飽獨居長者

基隆財政處長公務車私用圖利浪費公帑

基隆財政處長公務車私用圖利浪費公帑

關鍵字：

基隆里長公職人員選舉罷免法

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面