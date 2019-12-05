出生11天被拋棄！阿祖一手帶大　他重逢母親竟成一場惡夢

▲原以為母子重逢能彌補童年缺憾，沒想到竟是惡夢的開始...（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名婦人阿芳（化名）生下兒子11天後人間蒸發，直到11年後才再次出現。兒子原以為能得到渴望已久的母愛，卻被索討金錢，他心想畢竟是血緣上的生母，陸續將微薄的打工薪水、獎學金匯給母親，沒想到對方食髓知味，最後他受不了拒絕，竟被告上法院。

根據判決書，阿芳主張，她一共生下6名子女，扣除出養、未成年者，還有3人經濟狀況不佳，但偶爾會給生活費，唯獨這個兒子長大後避不見面。阿芳說，她原先以包檳榔為業，但2016年9月車禍後，又罹患乳癌、動脈剝離、退化性關節炎、氣喘等，已無力工作，名下也無存款、財產，兒子應負起扶養責任，每月給她1萬2000元生活費。

兒子出庭時說，他是早產兒，出生後11天就被帶到外曾祖父母家，當時母親只拋下一句「要北上」，便人間蒸發、毫無音訊，因此他從小都由外曾祖母照顧，後來外曾祖父去世，只能仰賴外曾祖母資源回收的微薄收入，偶爾靠二舅接濟分擔，所以他對3人的養育之恩銘記於心。

▲外曾祖父過世後，曾祖母靠撿回收將他拉拔長大。（示意圖／Pixabay）

兒子指出，他11歲那年，生母突然出現向他道歉，說是想盡母親的責任，他原以為能得到渴望已久的母愛，沒想到竟是惡夢的開端，因為媽媽不斷要錢，起初他感念有血緣關係，拿出微薄的打工薪水及獎學金，但對方需索無度，一再用各種方式索討金錢，最終他無力負擔拒絕，不料對方竟變本加厲用各種瘋狂的語言威脅，讓他身心承受巨大壓力。

阿芳胞姊也證稱，當時她住在花蓮，這位姪子確實是她外公外婆帶大，反觀阿芳只有過年回老家才會給個幾百元，而且過年還不一定回來，「很像幽靈人口，尤其是姪子小時候，要找媽媽都找不到。」

桃園地院法官認為，阿芳自述原先以包檳榔為業，可見在兒子成年前均有工作能力及收入，卻吝於付出關懷或實際扶養費用，未盡扶養義務，情節重大，現在反過來要求兒子扶養，顯失公平，因此裁定駁回阿芳聲請，並免除兒子扶養義務。

▲桃園地方法院。（圖／記者楊熾興翻攝）

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