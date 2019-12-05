頭份國中首屆22人絲竹樂團　成軍3個月擊敗傳統勁旅！進軍全國　

▲頭份國中絲竹樂團，成立不到3個月時間，就拿下縣內初賽第一，將代表苗栗縣參加2020年的全國學生音樂大賽。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣立頭份國中絲竹樂團，成軍不到3個月時間，擊敗縣內2所傳統勁旅，拿下全國學生音樂大賽初賽第一名，將代表苗栗縣參加明年3月份所舉行的全國音樂大賽來爭取更好的成績；校長鍾萬煋表示，比賽現場聽到悠揚的絲竹樂，想起學生們努力練習的模樣，真的有熱淚盈眶的感覺，也希望將來有更多孩子也能加入絲竹樂團的行列。

其實，這群團員大多從國小就是國樂團的成員，只是在頭份地區沒有可以銜接的國中，學音樂的孩子如果想繼續，就得舟車勞頓的到鄰近的鄉鎮甚至縣市，才有機會延續下去；有鑑於此，頭份國中校長鍾萬煋認為，這些孩子就這樣放棄了好不容易打下的基礎，實在是非常可惜，就在這學期毅然決然地成立絲竹樂團的社團，雖說這非傳統音樂班走向，但對頭份在地的孩子來說，已經是非常好的舞台了。

▲▼比賽前夕，團員們夜以繼日的加強練習，指導老師更是繃緊神經，傳授獨門功夫。（圖／記者黃孟珍攝）

校長鍾萬煋表示，頭份國中有20多個社團，每個社團對外都有不錯的成績，管樂社團也以優等的成績與絲竹樂團雙雙進入全國賽，學務主任涂世達就是重要推手之一；絲竹樂團在合奏練習時，往往都是最早到，最晚走的一個，就是擔心學生夜間的安全，家長也因為有涂主任的照應，更放心讓小孩全心備戰。

鍾萬煋說，因少子化的影響，家長願意讓小孩把時間花在練習樂器上的已經不多了，而新成立的絲竹樂團不僅希望能更在各項比賽中名列前茅，更重要的意義是在地傳統藝術上的傳承；小朋友比的已經不是國樂，是將悠揚琴韻帶入鄉間各個角落，創造一種在地文化的價值。

▲出發前，校長鍾萬煋特別集合在校學生一同聆聽演奏，並鼓勵絲竹樂團成員。（圖／記者黃孟珍攝）

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