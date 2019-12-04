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為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

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▲頭份為恭紀念醫院將於12月2日起連續5天舉辦愛心義賣活動，為獨居老人、低收入戶及貧困無家屬等病人募集急難救助金。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份為恭紀念醫院將於12月2日起連續5天舉辦愛心義賣活動，為獨居老人、低收入戶及貧困無家屬等病人募集急難救助金。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

頭份為恭紀念醫院將於12月02日至12月06日連續五天舉辦跳蚤巿場愛心義賣活動，為獨居老人、低收入戶及貧困無家屬等病人募集急難救助金；1名75歲的阿香姐，自己罹癌3次卻連續4年來此參與義賣活動；她更指出，能發揮一己之力幫助別人，實在是一件非常有意義的事。

阿香姐表示，自己罹癌將近16年的時間，前前後後罹癌有3次，還因此榮獲全國十大抗癌女鬥士殊榮；也因為自己生病，才更能體會病患及家屬間的無力與無助，並且連續4年參與這項義賣活動；她說「雖然自己癌症纏身許久，但能走出來幫助病友，相信一定可以激勵人心。」

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▲今年75歲的阿香姐，本身罹癌3次，連續4年來參與這場義賣活動。（圖／記者黃孟珍攝）

▲今年75歲的阿香姐，本身罹癌3次，連續4年來參與這場義賣活動。（圖／記者黃孟珍攝）

為恭醫院社工課陳妍旨組長表示，住院病人中常有貧困家庭的病人、身心障礙者、獨居老人、或與家人失聯之病人，在日常生活用品有需求時，往往因經濟問題無力負擔，故辦理「跳蚤巿場愛心義賣活動」，募集急難救助金，協助病人住院所需物品。陳妍旨說，這類愛心基金濟助的項目多為紙尿褲、看護墊、濕紙巾、衛生紙、毛巾等生活用品，有的需要醫療用品，如冰敷袋、人工皮、助行器等，另外有貧困病人就醫之餐食或來回的車資。

為恭醫院陳振文院長表示，感謝全聯慶祥慈善事業基金會加入本院照顧弱勢族群行列已3年，今年亦提供市價約11萬元醫護物資捐贈，使本院有更多的資源可提供貧困病人協助，為恭醫院將持續善盡推動公益及照顧社會的責任，守護苗栗地區社區民眾的健康醫療。

▲跳蚤市場賣的的物品之中，不乏有價值不斐的義賣品。（圖／記者黃孟珍攝）

▲跳蚤市場賣的的物品之中，不乏有價值不斐的義賣品。（圖／記者黃孟珍攝）

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